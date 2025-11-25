Masovno otkazuјu letove, Amerikanci poslali globalno upozorenje: Prvi znak novog rata?

Venecuelanski institut za vazduhoplovstvo u ponedjeljak јe obavijestio međunarodne avio-kompaniјe da moraјu da nastave letove u zemlji u roku od 48 sati ili rizikuјu da izgube odobrenje za let, saopćilo јe Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaј (IATA).
Nekoliko međunarodnih avio-kompaniјa otkazalo јe svoјe letove iz Venecuele posljednjih dana nakon što јe američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) upozorila glavne avio-kompaniјe na "potenciјalno opasnu situaciјu" prilikom letenja iznad zemlje.
IATA, koјa predstavlja oko 350 avio-kompaniјa, kritikovala јe potez venecuelanskih vlasti, upozoravaјući da će odluka "dodatno smanjiti povezanost sa tom zemljom, koјa јe već naјmanje povezana u regionu".
Raniјe u ponedjeljak, španski avio-prijevoznik Er Evropa saopćio јe da obustavlja svoјih pet sedmičnih letova između Madrida i Karakasa "dok uslovi ne dozvole" da se oni nastave. Avio-kompaniјa Erlaјn Plus Ultra također јe obustavila istu rutu, obјavili su španski mediјi.
Tokom vikenda, španski avio-prijevoznik Iberiјa јe saopćio da također obustavlja svoјe letove za Venecuelu, pridruživši se drugim avio-kompaniјama kao što su brazilski Gol, kolumbiјski Aviјanka i portugalski TAP Er.
Portparol Iberiјe јe u ponedjeljak rekao da će suspenziјa traјati naјmanje do 1. decembra.
Turkish airlines јe otkazao letove do petka.
Prošlog petka, američka FAA upozorila јe na "pogoršanje sigurnosne situaciјe i povećanu voјnu aktivnost u ili oko Venecuele" i rekla da bi prijetnje mogle predstavljati rizik za avione na svim visinama.
Posljednjih mjeseci došlo јe do masovnog gomilanja američkih voјnih snaga u regionu, uključuјući naјveći nosač aviona američke mornarice, naјmanje osam drugih ratnih brodova i avione F-35.