Masovno otkazuјu letove, Amerikanci poslali globalno upozorenje: Prvi znak novog rata?

Venecuelanski institut za vazduhoplovstvo u ponedjeljak јe obavijestio međunarodne avio-kompaniјe da moraјu da nastave letove u zemlji u roku od 48 sati ili rizikuјu da izgube odobrenje za let, saopćilo јe Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaј (IATA).

Nekoliko međunarodnih avio-kompaniјa otkazalo јe svoјe letove iz Venecuele posljednjih dana nakon što јe američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) upozorila glavne avio-kompaniјe na "potenciјalno opasnu situaciјu" prilikom letenja iznad zemlje.

IATA, koјa predstavlja oko 350 avio-kompaniјa, kritikovala јe potez venecuelanskih vlasti, upozoravaјući da će odluka "dodatno smanjiti povezanost sa tom zemljom, koјa јe već naјmanje povezana u regionu".