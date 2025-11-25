Alkohol tiho ulazi u Saudijsku Arabiju

Saudijska Arabija planira da otvori dvije nove prodavnice alkohola, uključujući jednu namijenjenu nemuslimanskom, stranom osoblju državnog naftnog giganta Aramko, dok kraljevina dodatno ublažava ograničenja, kazali su za Reuters izvori upoznati s planovima.

Otvaranje prodavnica u istočnoj provinciji Daharan i jedne za diplomate u luci Džeda predstavljalo bi još jednu prekretnicu u naporima, koje predvodi prijestolonasljednik Muhamed bin Salman, da se zemlja otvori.

Kraljevina, rodno mjesto islama, prošle godine otvorila je prodavnicu alkohola za nemuslimanske diplomate u prijestonici Rijadu - prvu takvu od kada je zabrana uvedena prije 73 godine.

Nova prodavnica u Daharanu bit će smještena u kompleksu u vlasništvu Aramka, rekao je jedan od trojice sagovornika britanske agencije.

Dva izvora su kazala da se radi i na otvaranju treće prodavnice alkohola za nemuslimanske diplomate u gradu Džedi, gdje mnoge misije imaju počasne konzule.

Nakon otvaranja prve prodavnice alkohola u Rijadu, smještene u neupadljivoj zgradi u diplomatskoj četvrti koju neki diplomate nazivaju “bunker za alkohol”, nije bilo zvanično objavljenih izmjena propisa.

Prije prodavnice u Rijadu, alkohol je uglavnom bio dostupan samo preko diplomatske pošte, crnog tržišta ili kućne proizvodnje. U drugim zemljama Persijskog zalijeva, osim u Kuvajtu, alkohol je dostupan uz određena ograničenja.

Iako su alkoholna pića i dalje nedostupna za veliku većinu stanovništva, pod reformama Nin Salmana i Saudijci i stranci sada mogu učestvovati u nekada nezamislivim aktivnostima - od plesanja na pustinjskim rejv žurkama do odlazaka u bioskop.

Među drugim reformama bilo je i omogućavanje ženama da voze od 2017, ublažavanje pravila o razdvajanju muškaraca i žena u javnim prostorima i značajno smanjenje ovlaštenja vjerske policije.

Privlačenje turista i kompanija

Kraljevina ublažava ograničenja kako bi privukla turiste i međunarodne kompanije, u sklopu ambicioznog plana da diverzifikuje svoju ekonomiju i smanji zavisnost od nafte.

Društvena liberalizacija napreduje nevjerovatnom brzinom, ali je rukovodstvo zauzelo postepeniji i oprezniji pristup kada je riječ o pitanju alkohola, piše Reuters.

Saudijska Arabija agresivno širi svoju turističku ponudu kroz ogromni razvojni projekat Red Sea Global, koji uključuje planove za otvaranje 17 novih hotela do narednog maja. Ova ultra-luksuzna odmarališta i dalje su bez alkohola.

Ublažavanje ograničenja

Na pitanje Reutersa ovog mjeseca da li postoje planovi za ublažavanje ograničenja na alkohol kako bi se privukli strani posjetioci, saudijski ministar turizma Ahmed Al-Katib rekao je: “Razumijemo da neki međunarodni putnici žele da konzumiraju alkohol kada posjete saudijske destinacije, ali ništa se još nije promijenilo.”

Na dodatno pitanje da li “još” znači da bi se to uskoro moglo promijeniti, odgovorio je: “Ostavlja¬m vama da to protumačite”.