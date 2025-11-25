Bijela kuća: SAD će nastaviti napade na brodove za koje sumnja da krijumčare narkotike

Bijela kuća je u ponedjeljak odbila reći da li se SAD pripremaju za ulazak u "novu fazu" u svojoj strategiji za Venecuelu, ali je signalizirala da predsjednik Donald Trump ostaje fokusiran na pritisak na vladu predsjednika Nicolasa Madura i proširenje operacija protiv narkotika u regiji.

Na pitanje da li je u toku promjena politike, glasnogovornica Karoline Leavitt odbila je dati pregled potencijalnih akcija.

- Neću objavljivati ​​nikakve akcije koje se možda dešavaju, a možda i ne dešavaju u vezi s Venecuelom - rekla je Leavitt novinarima.

- Znam da sam bila vrlo jasna u vezi sa stavom administracije, kao i predsjednik i njegov tim za nacionalnu sigurnost. Smatramo da je Madurov režim nelegitiman - rekla je.

Leavitt je naglasila da je Trump "vrlo zadovoljan" nedavnim američkim udarima usmjerenim na ono što su zvaničnici opisali kao narkoterorističke i strane terorističke grupe uključene u trgovinu drogom prema SAD-u. Rekla je da je Trump jasno stavio do znanja da "neće tolerisati" takve aktivnosti i sugerirao da su vojne operacije daleko od završetka.

- On to neće tolerisati i možete očekivati ​​da će se ti napadi nastaviti - dodala je.

SAD su u ponedjeljak formalno proglasile Kartel de los Soles sa sjedištem u Venecueli stranom terorističkom organizacijom (FTO).

Sjedinjene Američke Države mjesecima šire vojne operacije širom Latinske Amerike, raspoređujući marince, ratne brodove, borbene i bombarderske avione, podmornice i dronove usred spekulacija da bi SAD mogle pokrenuti napad na Venecuelu, iako je Trump u petak rekao da će uskoro razgovarati sa svojim venecuelanskim kolegom Nicolasom Madurom.

Maduro je rekao da je Venecuela spremna za dijalog „licem u lice“ sa Washingtonom.