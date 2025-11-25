Zelenski nakon pregovora: Podijelio važne detalje, ali poslao i znakovitu poruku Americi

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) oglasio se nakon nove runde pregovora u Ženevi s američkom delegacijom, govoreći o tome šta očekuje od daljeg toka razgovora.
Između ostalog, naveo je da bi lista zahtjeva proizašla iz ženevskog sastanka mogla postati izvodljiva.
- Za sada, poslije Ženeve, tačaka je manje – više ih nije 28 – i brojni su stvarni elementi uzeti u obzir unutar ovog okvira. Još nas, naravno, čeka zajednički rad kako bismo dokument priveli kraju, i moramo to uraditi dostojanstveno. Cijenimo što je većina svijeta spremna da nam pruži pomoć i što američka strana pristupa svemu vrlo konstruktivno. Gotovo cijeli jučerašnji dan bio je ispunjen sastancima – izazovan i krajnje temeljit rad - kazao je Zelenski.
Najavio je i da će razgovarati sa Donaldom Trampom (Donald Trump).
- Ukrajina nikada neće biti prepreka miru – to je naš, zajednički princip, i milioni Ukrajinaca računaju na pravedan i dostojanstven mir, te ga zaslužuju. Učinit ćemo sve što možemo i spremni smo djelovati najbrže što je moguće. Također shvatamo koliko je mnogo različitih interesa vezano za Ukrajinu – prije svega ruskog interesa da onemogući ovu priliku za sporazum i produži rat. Vidimo čiji se interesi prepliću i ko zaista nastoji da oslabi poziciju Ukrajine širenjem dezinformacija, zastrašivanjem našeg naroda... Suprotstavljamo se svakom pokušaju da se spriječi okončanje rata - poručio je ukrajinski predsjednik.
Ipak, naglašava da ne vjeruje da će Rusija smanjiti pritisak na Ukrajinu, te je uputio posebnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama.
- Veoma jasno razumijemo s kim imamo posla i sva potrebna naređenja već su izdata Ratnom zrakoplovstvu i svim drugim komponentama ukrajinskih odbrambenih i sigurnosnih snaga. Reagovat ćemo. A bilo bi ispravno da svi naši partneri, posebno američka strana, uzmu u obzir prijetnje koje vide i njihove vlastite obavještajne službe. Ako se odvijaju pregovori, ako postoji konstruktivan angažman i ako zaista privodimo rat kraju – tada ne smije biti raketnih napada, niti masovnih udara na Ukrajinu i naš narod - naglasio je Zelenski.
Time je istakao da to, uistinu, mogu osigurati oni koji su zaista jaki u međunarodnoj zajednici.
- Mnogo toga zavisi od Amerike. Rusija je ta koja je započela ovaj rat i ona ga mora završiti. Mi stvaramo potrebne uslove za to kroz dijalog s našim partnerima - zaključio je.