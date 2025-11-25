Zelenski nakon pregovora: Podijelio važne detalje, ali poslao i znakovitu poruku Americi

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) oglasio se nakon nove runde pregovora u Ženevi s američkom delegacijom, govoreći o tome šta očekuje od daljeg toka razgovora.

Između ostalog, naveo je da bi lista zahtjeva proizašla iz ženevskog sastanka mogla postati izvodljiva.

- Za sada, poslije Ženeve, tačaka je manje – više ih nije 28 – i brojni su stvarni elementi uzeti u obzir unutar ovog okvira. Još nas, naravno, čeka zajednički rad kako bismo dokument priveli kraju, i moramo to uraditi dostojanstveno. Cijenimo što je većina svijeta spremna da nam pruži pomoć i što američka strana pristupa svemu vrlo konstruktivno. Gotovo cijeli jučerašnji dan bio je ispunjen sastancima – izazovan i krajnje temeljit rad - kazao je Zelenski.

Najavio je i da će razgovarati sa Donaldom Trampom (Donald Trump).