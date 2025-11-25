Putin poručuje da američki mirovni prijedlog može biti osnova

Verzija američkog prijedloga za okončavanje rata u Ukrajini, s kojom se Rusija upoznala, mogla bi, u osnovi, poslužiti kao temelj za konačno mirovno rješenje, izjavio je u ponedjeljak ruski predsjednik Vladimir Putin tokom telefonskog razgovora s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdogan).

Sagovornici iz Rusije i Turske razgovarali su o američkom mirovnom planu, a šef Kremlja je naglasio da je verzija koju je Rusija analizirala „usklađena s diskusijama vođenim na rusko-američkom samitu održanom na Aljasci“ u augustu ove godine.

U saopćenju Kremlja navedeno je da Rusija potvrđuje svoj interes za političko i diplomatsko rješavanje ukrajinske krize.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) istakao je u ponedjeljak da Rusija još nije primila revidiranu verziju američkog plana za mir u Ukrajini, niti bilo kakve informacije o razgovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, koji su protekle nedjelje održani u švicarskoj Ženevi.

Američki medij CNN navodi da se Kremlj vjerovatno poziva na američki mirovni prijedlog od 28 tačaka, koji su Sjedinjene Države prošlog četvrtka predstavile Ukrajini.