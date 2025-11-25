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KONAČNO MIROVNO RJEŠENJE

Putin poručuje da američki mirovni prijedlog može biti osnova

Američki medij CNN navodi da se Kremlj vjerovatno poziva na američki mirovni prijedlog od 28 tačaka

Putin poručuje da američki mirovni prijedlog može biti osnova. Platforma X

A. O.

25.11.2025

Verzija američkog prijedloga za okončavanje rata u Ukrajini, s kojom se Rusija upoznala, mogla bi, u osnovi, poslužiti kao temelj za konačno mirovno rješenje, izjavio je u ponedjeljak ruski predsjednik Vladimir Putin tokom telefonskog razgovora s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdogan).

Sagovornici iz Rusije i Turske razgovarali su o američkom mirovnom planu, a šef Kremlja je naglasio da je verzija koju je Rusija analizirala „usklađena s diskusijama vođenim na rusko-američkom samitu održanom na Aljasci“ u augustu ove godine.

U saopćenju Kremlja navedeno je da Rusija potvrđuje svoj interes za političko i diplomatsko rješavanje ukrajinske krize.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) istakao je u ponedjeljak da Rusija još nije primila revidiranu verziju američkog plana za mir u Ukrajini, niti bilo kakve informacije o razgovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, koji su protekle nedjelje održani u švicarskoj Ženevi.

Američki medij CNN navodi da se Kremlj vjerovatno poziva na američki mirovni prijedlog od 28 tačaka, koji su Sjedinjene Države prošlog četvrtka predstavile Ukrajini.

Plan predviđa, između ostalog, da Ukrajina napravi određene teritorijalne ustupke, kao i da njena vojska bude ograničena na maksimalno 600.000 vojnika. Također, na teritoriji Ukrajine ne bi smjele biti raspoređene NATO snage.

Ured turskog predsjednika saopćio je nakon razgovora da je Erdoan ponovo naglasio spremnost Turske da, kao i ranije, doprinese svim diplomatskim inicijativama i planovima koji bi olakšali direktan kontakt Rusije i Ukrajine i pomogli uspostavljanju trajnog mira u regionu.

Američka televizija podsjeća da je Turska ove godine ugostila tri runde sastanaka između ukrajinske delegacije.

Ti pregovori, međutim, nisu rezultirali nikakvim značajnijim pomakom u vezi s ratom u Ukrajini, koji je započeo ruskom invazijom u februaru 2022. godine, a strane su se uspjele usaglasiti jedino po pitanju velike razmjene ratnih zarobljenika.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# DMITRY PESKOV
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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