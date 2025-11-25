U Iranu javno pogubljen muškarac osuđen za silovanje

Vrhovni sudija pokrajine Semnan saopštio je da je u Bastamu javno izvršena smrtna kazna nad osobom osuđenom za silovanje i prinudu nad dvije žene.

Glavni sudija pokrajine Semnan, Hodžatoleslam Valmuslimin Akbari, naveo je da je slučaj bio pod posebnom istragom, tokom koje je utvrđeno da je optuženi "prevario dvije žene i počinio silovanje silom i prinudom", prenio je Mizan.

Također je dodato da je okrivljeni koristio "zastrašivanje i prijetnje" kako bi kod žrtava izazvao strah od nanošenja štete po njihov ugled.

Sudija Akbari je naglasio da je izvršenje kazne sprovedeno u skladu sa islamskim i sudskim propisima, kao dio odlučne akcije protiv zločina koji ugrožavaju moral i sigurnost društva.