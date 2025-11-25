Makron: Trampov mirovni plan za Ukrajinu ide u pravom smjeru, ali trebaju mu poboljšanja

Mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trampa ide u pravom smjeru, ali postoje aspekti koje je potrebno poboljšati kako bi bio prihvatljiv za Ukrajinu i Evropu, izjavio je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) u utorak za RTL radio.

- To je inicijativa koja ide u pravom smjeru: Mir. Postoje, međutim, aspekti tog plana koji zaslužuju da se raspravljaju, pregovaraju, poboljšavaju. Želimo mir, ali ne želimo mir koji bi bio kapitulacija - rekao je Makron.

Dodao je da samo Ukrajinci mogu odlučiti koje su teritorijalne ustupke spremni učiniti.

- Ono što je stavljeno na stol daje nam ideju o tome što bi bilo prihvatljivo za Ruse. Znači li to da to moraju prihvatiti Ukrajinci i Evropljani? Odgovor je ne - dodao je Makron.