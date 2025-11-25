Tramp zvanično pokrenuo proces proglašavanja dijelova Muslimanskog bratstva terorističkom organizacijom

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je potpisao izvršnu naredbu o početku procesa označavanja određenih ogranaka Muslimanskog bratstva (MB) kao stranih terorističkih organizacija.

Nastavak planova

"Ova naredba pokreće proces kojim će se određeni ogranci ili drugi dijelovi Muslimanskog bratstva razmatrati za označavanje kao strane terorističke organizacije", navodi se u naredbi, posebno spominjući ogranke u Libanu, Egiptu i Jordanu.

Ta poglavlja "uključuju se u ili olakšavaju i podržavaju kampanje nasilja i destabilizacije koje štete njihovim vlastitim regijama, građanima Sjedinjenih Država i interesima Sjedinjenih Američkih Država", navodi se u naredbi.

Trump je tokom vikenda telegrafski saopćio da planira da nastavi s planovima da Muslimansko bratstvo kao stranu terorističku organizaciju.

"To će biti učinjeno na najsnažniji i najmoćniji način. Završni dokumenti se izrađuju", rekao je Trump za web stranicu Just the News.

Trumpova izvršna naredba dolazi u trenutku kada Kongres pokušava da Muslimansko bratstvo označi kao terorističku organizaciju.

Republikanski senator Ted Cruz promoviše zakon kojim bi se Muslimansko bratstvo proglasilo terorističkom organizacijom, a među supotpisnicima su republikanski senator Tom Cotton i demokratski senator John Fetterman.

Zastupnički dom ima svoju verziju zakona koju supotpisuju četiri demokrata, uključujući Jareda Moskowitza, Thomasa Suozzija i Johna Gottheimera.

Trumpu nije potrebno novo zakonodavstvo da bi Muslimansko bratstvo uvrstio na listu terorističkih organizacija, jer je ta ovlast već predviđena Zakonom o imigraciji i državljanstvu.

Prema zakonu, državni sekretar pokreće proces označavanja grupe na osnovu određenih kriterija; organizacija mora biti strana, a State Department mora procijeniti da li se bavi terorističkim aktivnostima koje prijete SAD-u.

Američki predsjednik također ima široka ovlaštenja prema Izvršnoj uredbi 13224 da koristi Ministarstva finansija, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravde za blokiranje imovine i nametanje sankcija i ograničenja putovanja grupama koje vlada smatra terorističkim organizacijama.

Najava u avgustu

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u augustu da je označavanje kao strane terorističke organizacije"u pripremi".

"Očigledno je da postoje različite grane Muslimanskog bratstva, tako da biste morali označiti svaku od njih", rekao je Rubio u radijskoj emisiji, dodajući da je State Department uključen u proces procjene različitih grana Muslimanskog bratstva, nazivajući to "procesom koji nisam u potpunosti cijenio dok nisam došao na ovaj posao".

Trumpov potez da označi Muslimansko bratstvo je nastavak napora koji su započeli tokom njegove prve administracije.

Trump je očigledno počeo ozbiljno gurati ovaj potez nakon susreta s egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom el-Sisijem u Bijeloj kući u proljeće 2019. godine, prema izvještaju New York Timesa.