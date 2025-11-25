Muškarac iz BiH uhvaćen na hrvatskoj granici: 40.000 tableta sakrio pod haubu i u pod prtljažnika

Zajednička akcija hrvatskih carinskih i policijskih službenika na graničnom prijelazu Stara Gradiška rezultirala je otkrivanjem i sprječavanjem pokušaja krijumčarenja velike količine psihotropnih tableta u Evropsku uniju.

Kako je saopćila Carinska uprava Hrvatske, prilikom redovne kontrole u petak, 21. novembra 2025. godine, službenici su izdvojili na pregled automobil slovenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 59-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Tokom detaljne provjere vozila, prtljage i samog vozača, otkriven je vješto skriven teret. U dvije platnene vreće smještene ispod poklopca motora, kao i u tri plastična paketa skrivena u podu prtljažnika, pronađeno je ukupno 40.000 tableta koje sadrže psihotropne supstance.

S obzirom na količinu i način skrivanja, službenici su odmah posumnjali na organizirano krijumčarenje sa ciljem nezakonitog unosa na teritoriju Evropske unije. Protiv 59-godišnjeg vozača podnesena je krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Nadležne službe nastavljaju istragu o porijeklu tableta i mogućim vezama osumnjičenog s mrežom prekograničnog krijumčarenja.