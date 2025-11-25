Kremlj: Moskva još nije primila ažurirane planove o Ukrajini

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u utorak da Moskva još nije primila nikakve ažurirane planove o Ukrajini.

- Trenutno je jedina bitna stvar američki projekt, projekt (američkog predsjednika Donalda) Trampa. Vjerujemo da bi to moglo postati vrlo dobra osnova za pregovore. I dalje se držimo tog stajališta - izjavio je Peskov.

O ulozi Evrope u rješavanju sukoba u Ukrajini, Peskov je rekao da je nemoguće raspravljati o sigurnosnom sistemu bez sudjelovanja Evropljana, pa će u nekom trenutku sudjelovanje Evrope biti nužno, prenosi Reuters.