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AMERIČKI PROJEKT

Kremlj: Moskva još nije primila ažurirane planove o Ukrajini

O ulozi Evrope u rješavanju sukoba u Ukrajini, Peskov je rekao da je nemoguće raspravljati o sigurnosnom sistemu bez sudjelovanja Evropljana

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Anadolija

FENA

25.11.2025

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u utorak da Moskva još nije primila nikakve ažurirane planove o Ukrajini.

- Trenutno je jedina bitna stvar američki projekt, projekt (američkog predsjednika Donalda) Trampa. Vjerujemo da bi to moglo postati vrlo dobra osnova za pregovore. I dalje se držimo tog stajališta - izjavio je Peskov.

O ulozi Evrope u rješavanju sukoba u Ukrajini, Peskov je rekao da je nemoguće raspravljati o sigurnosnom sistemu bez sudjelovanja Evropljana, pa će u nekom trenutku sudjelovanje Evrope biti nužno, prenosi Reuters.

# MOSKVA
# KREMLJ
# DONALD TRAMP
# UKRAJINA
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