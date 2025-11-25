Šta stoji iza iznenadne posjete: Iranski šef diplomatije stiže u Pariz na ključne razgovore

Francuska će ove sedmice ugostiti iranskog ministra vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) u Parizu, u sklopu obnovljenih napora da se oživi nuklearna diplomatija, uz apel Teheranu da obnovi punu saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) i riješi neriješena bilateralna pitanja, uključujući status uhapšenih francuskih državljana.

Osjetljive teme

Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) potvrdio je da će Abas Aragči u srijedu stići u Pariz na razgovore o nizu osjetljivih tema, među kojima je na prvom mjestu iranski nuklearni program i budućnost pregovora koji su propali nakon godina rastućih tenzija.

Barrot je sastanak nazvao prilikom da se Teheranu ponovo stavi do znanja da mora ispuniti svoje obaveze iz sada praktično zamrznutog nuklearnog sporazuma.

- Ovo će nam omogućiti da insistiramo da Iran ispuni svoje obaveze prema IAEA i brzo obnovi punu saradnju - rekao je uoči razgovora.

Francuski zvaničnici planiraju ponovo pokrenuti i pitanje dvojice francuskih državljana koji su pušteni iz iranskog pritvora, ali i dalje ne mogu napustiti zemlju. Obojica trenutno borave u francuskoj ambasadi u Teheranu, a Pariz je više puta zahtijevao njihovo sigurno vraćanje kući.

Sastanak dolazi u trenutku kada Iran ponavlja da nema nikakvu žurbu da obnovi indirektne nuklearne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos ponovnom uvođenju sankcija UN-a i sve jačem ekonomskom pritisku.

Iranski zvaničnici su ranije ovog mjeseca poručili da obnavljanje pregovora "nije hitno pitanje".

U intervjuu za Al Jazeeru, Aragči je ponovio da je Teheran otvoren za dijalog jedino ako Washington pokaže "uravnotežen i međusobno respektabilan pristup". Američke zahtjeve — uključujući nultu obogaćenost uranija, ograničenja raketnih kapaciteta i smanjenje podrške regionalnim saveznicima — opisao je kao "nerazumne i nepravedne".

- Oni ne djeluju kao da žure - rekao je Aragchi. "Ne žurimo ni mi".

Politička slika

Iranski šef diplomatije također je ocijenio da se regionalna politička slika promijenila u korist Teherana. Misleći na izraelskog premijera, Aragchi je rekao:

- Ponekad podsjetim kolege da je gospodin Netanyahu, uprkos tome što čini sve vrste zločina, zapravo nenamjerno dokazao regionu da je Izrael, a ne Iran ili bilo koja druga država, stvarna prijetnja - poručio je.

Predstojeći sastanak u Parizu održava se nakon što je u junu propao planirani šesti krug indirektnih pregovora SAD–Iran, koji je naglo prekinut nakon što je Izrael izveo napade na iranska nuklearna postrojenja u Fordou, Natanzu i Isfahanu.

Ti napadi izazvali su 12-dnevni sukob u kojem je poginulo više od 1.000 ljudi, a pričinjena je materijalna šteta mjerena u milijardama dolara, prije nego što je dogovoreno primirje.

Izvorni nuklearni sporazum, potpisan 2015. godine između SAD-a, Irana, Francuske, Njemačke, Rusije, Velike Britanije, Kine i EU, predviđao je ukidanje sankcija u zamjenu za stroga ograničenja iranskih nuklearnih aktivnosti.