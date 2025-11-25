Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HISTORIJSKI ISKORAK

Američki zvaničnik: Ukrajina pristala na prijedlog mirovnog sporazuma

Ostalo je da se razriješi nekoliko manjih detalja, ali su u načelu prihvatili sporazum, rekao je

Volodimir Zelenski. AP

S. S.

25.11.2025

Visoki američki zvaničnik potvrdio je za ABC da je ukrajinska delegacija postigla dogovor s njima o uslovima potencijalnog mirovnog sporazuma. On je poručio je da je riječ najznačajnijem pomaku u mirovnom procesu od početka rata.

Američki sekretar za vojsku Dan Driskol je jučer održao razgovore s ruskom delegacijom u Abu Dabiju, a nakon razgovora u Ženevi između američkih i ukrajinskih predstavnika. Svrha je bila ubrzanje napretka u novoj mirovnoj inicijativi koju vodi administracija predsjednika Donald Trampa.

- Ukrajinci su pristali na mirovni sporazum. Ostalo je da se razriješi nekoliko manjih detalja, ali su u načelu prihvatili sporazum - rekao je američki zvaničnik.

Portparol američke vojske Džefri Tolber kazao je da su razgovori s ruskim predstavnicima intenzivirani.

- U ponedjeljak navečer i tokom utorka, sekretar Driskol i njegov tim su bili u pregovorima s ruskom delegacijom radi postizanja trajnog mira u Ukrajini. Razgovori teku dobro i ostajemo optimistični. Sekretar Driscoll je u stalnoj koordinaciji s Bijelom kućom i relevantnim institucijama dok se pregovori nastavljaju  - rekao je Tolbert.

Američka strana je u Ženevi predstavila revidirani mirovni plan za Ukrajinu, koji je sa 28 skraćen na 19 tačaka. Izbačeni su dijelovi o amnestiji za ratne zločine i prijedlozi da se ograniči buduća veličina ukrajinske vojske. Volodimir Zelenski je rekao da je urađen veliki posao, ali da još treba precizirati detalje.

Istovremeno, Moskva tvrdi da nije obaviještena o izmjenama plana, što dodatno stvara neizvjesnost oko nastavka pregovora.

Nakon sastanaka u Ženevi, Marco Rubio se vratio u SAD, dok je Driscoll otputovao u Abu Dhabi na razgovore s ruskim predstavnicima o daljim izmjenama prijedloga.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (23)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.