Američki zvaničnik: Ukrajina pristala na prijedlog mirovnog sporazuma

Visoki američki zvaničnik potvrdio je za ABC da je ukrajinska delegacija postigla dogovor s njima o uslovima potencijalnog mirovnog sporazuma. On je poručio je da je riječ najznačajnijem pomaku u mirovnom procesu od početka rata.

Američki sekretar za vojsku Dan Driskol je jučer održao razgovore s ruskom delegacijom u Abu Dabiju, a nakon razgovora u Ženevi između američkih i ukrajinskih predstavnika. Svrha je bila ubrzanje napretka u novoj mirovnoj inicijativi koju vodi administracija predsjednika Donald Trampa.

- Ukrajinci su pristali na mirovni sporazum. Ostalo je da se razriješi nekoliko manjih detalja, ali su u načelu prihvatili sporazum - rekao je američki zvaničnik.

Portparol američke vojske Džefri Tolber kazao je da su razgovori s ruskim predstavnicima intenzivirani.

- U ponedjeljak navečer i tokom utorka, sekretar Driskol i njegov tim su bili u pregovorima s ruskom delegacijom radi postizanja trajnog mira u Ukrajini. Razgovori teku dobro i ostajemo optimistični. Sekretar Driscoll je u stalnoj koordinaciji s Bijelom kućom i relevantnim institucijama dok se pregovori nastavljaju - rekao je Tolbert.

Američka strana je u Ženevi predstavila revidirani mirovni plan za Ukrajinu, koji je sa 28 skraćen na 19 tačaka. Izbačeni su dijelovi o amnestiji za ratne zločine i prijedlozi da se ograniči buduća veličina ukrajinske vojske. Volodimir Zelenski je rekao da je urađen veliki posao, ali da još treba precizirati detalje.

Istovremeno, Moskva tvrdi da nije obaviještena o izmjenama plana, što dodatno stvara neizvjesnost oko nastavka pregovora.

Nakon sastanaka u Ženevi, Marco Rubio se vratio u SAD, dok je Driscoll otputovao u Abu Dhabi na razgovore s ruskim predstavnicima o daljim izmjenama prijedloga.