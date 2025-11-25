Papamobil pape Franje pretvoren u pokretnu kliniku za djecu Gaze

- Drago nam je što ovdje imamo ozbiljan doprinos zdravstvenoj zaštiti djece u Gazi - rekao je generalni sekretar Caritasa Alister Daton (Alistair Dutton) na konferenciji za novinare u Betlehemu.

Vozilo koje je pokojni papa Franjo koristio tokom posjete Betlehemu prije više od deset godina pretvoreno je u mobilnu zdravstvenu kliniku, za koju se kršćanski lideri nadaju da bi uskoro mogla pružati medicinsku pomoć palestinskoj djeci u Gazi. Inicijativu je blagoslovio Franjo prije smrti u aprilu, a projekat je povjeren katoličkoj organizaciji Caritas, koja je nadzirala kompletnu prenamjenu vozila predstavljenu u utorak.

Franjo je koristio vozilo, preuređeni Mitsubishi pick-up koji je donirao predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abas (Mahmoud Abbas), tokom svoje posjete Betlehemu 2014. godine. Za sada nije poznato kada bi mobilna klinika mogla ući u Gazu.

Prostor za liječenje

Otvorena platforma na zadnjem dijelu vozila, gdje je papa nekada stajao dok je prolazio kroz Betlehem, sada je zatvorena i pretvorena u prostor za liječenje djece.

- Ovo vozilo svjedoči da svijet nije zaboravio djecu Gaze - izjavio je kardinal Anders Arbarelijus (Anders Arborelius) iz Štokholma, koji je prije papine smrti predstavio ideju o pretvaranju papamobila u mobilnu pedijatrijsku kliniku.

Generalni sekretar Caritasa Švedske Piter Brune (Peter Brune) kazao je da klinika može pružiti medicinsku pomoć za oko 200 djece dnevno.

I dalje nije jasno kada bi vozilo moglo ući u Gazu, gdje je primirje formalno na snazi uprkos čestim izraelskim zračnim udarima na područje pogođeno dvogodišnjim ratom.

- Čim prije budemo mogli - poručio je Daton, bez dodatnih komentara. COGAT, izraelska vladina agencija koja koordinira ulazak pomoći u enklavu, odbila je komentarisati.

Prebacivanje vozila u Gazu

Otac Ibrahim Faltas rekao je da se nada da će vozilo biti prebačeno u Gazu u "bliskoj budućnosti", te dodao za Reuters da je papamobil, sada pretvoren u kliniku, spreman pomoći djeci Gaze.

UNICEF je u petak saopštio da je najmanje 67 djece stradalo u incidentima povezanim sa sukobima otkako je primirje stupilo na snagu.

Izraelska vojska navodi da gađa borce koji predstavljaju prijetnju njenim trupama koje kontrolišu polovinu Gaze.