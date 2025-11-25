Muškarac se godinama prerušavao u mrtvu majku kako bi primao njenu penziju

Nevjerovatan slučaj otkriven je u Mantovi, Italija, gdje se muškarac godinama prerušavao u svoju pokojnu majku Gracielu Dal'Oglio kako bi podizao njenu penziju, dok je njezino mumificirano tijelo čuvao u kući. Prijevara je razotkrivena kada je pokušao obnoviti njezinu osobnu iskaznicu, piše talijanski Corriere della Sera.

Na fotografiji koju je muškarac, sada pod istragom, predao matičnom uredu općine Borgo Virgilio, prikazana je osoba s kratkom kosom ženskog kroja, malo šminke, košuljom s uzorkom iz sedamdesetih, bisernom ogrlicom i starinskim naušnicama. Na prvi pogled činilo se da je riječ o običnoj starijoj gospođi. Ipak, službenica je primijetila da puder skriva mušku kožu te da osoba na fotografiji ne izgleda kao da ima 85 godina. Ovi detalji bili su dovoljni da izazovu sumnju.

Službenica je odmah obavijestila nadređene, koji su potom kontaktirali gradonačelnika i lokalnu policiju. Pokrenuta je interna istraga koja je usporedila novu fotografiju s onom na osobnoj iskaznici koja je istekla prije deset godina. Iako je sličnost bila očita, postalo je jasno da to ne može biti ista osoba. Uskoro je utvrđeno da se radi o njezinom sinu, nezaposlenom medicinskom tehničaru, koji se prerušio u majku.

Razlog ove bizarne prijevare bio je finansijske prirode. Dal'Oglio je preminula prije više godina, ali njezin sin je nastavio primati njenu penziju. Svake godine podnosio je i poreznu prijavu na njezino ime, prijavljujući prihode od 53.000 eura, koji su se sastojali od obiteljske penzije i najma nekretnina.

Priča je dobila jeziv epilog. Službenica je pozvala muškarca da se vrati u ured kako bi dovršio postupak, gdje su ga dočekali policajci. Suočen s dokazima, priznao je prijevaru. Kada su ga policajci upitali mogu li obaviti pregled njegove kuće, on je samo uzdahnuo: "Samo izvolite."

Prizor koji su zatekli u kući bio je šokantan – u jednoj od soba nalazilo se mumificirano tijelo njegove majke