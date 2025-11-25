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RUSKI MINISTAR

Lavrov: Trampov način "okončavanja" sukoba nema dugoročni učinak i zahtijeva više strpljenja

Američka vanjska politika ima za cilj nametnuti svoju volju globalno, izjavio je

Lavrov: Trampov način "okončavanja" sukoba nema dugoročni učinak. AP

Anadolija

25.11.2025

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da, iako je želja američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da okonča sukobe pohvalna, postizanje trajnog mira zahtijeva temeljitije i strpljivije inicijative.

U intervjuu za javnu organizaciju Francusko-ruski dijalog u Moskvi, Lavrov je odbio komentirati Trampov konkretan mirovni plan za Ukrajinu, navodeći kontradiktorne reakcije iz Kijeva.

- Teško mi je komentirati takve spekulacije. Ostajemo u poziciji u kojoj je, naravno, diplomatsko rješenje poželjnije - rekao je.

Lavrov je naveo da američka vanjska politika ima za cilj nametnuti svoju volju globalno.

- Sada svi svjedočimo nečemu što se približava haosu u međunarodnoj trgovini i investicijama - rekao je.

Ministar je napomenuo da je Tramp "okončao" osam ratova, tvrdeći da su rješenja samo obustavila neprijateljstva bez rješavanja njihovih temeljnih uzroka.

- Želja da se odmah zaustavi krvoproliće zaslužuje svaku podršku. Ali da bi se ovo dugoročno riješilo, potrebne su mnogo mukotrpnije, strpljivije i jednostavnije inicijative - naglasio je Lavrov.

Također je doveo u pitanje dosljednost stava Evrope prema Rusiji, pitajući kako može istovremeno prikazivati ​​Rusiju kao slabu i bojati se potencijalnog napada.

- Kako nas se možete bojati, ako po vašem mišljenju ne možemo pobijediti čak ni Ukrajinu, a Evropa ima nekoliko puta veću populaciju od Rusije - rekao je.

O sporazumu između Francuske i Ukrajine o isporuci 100 borbenih aviona Rafale Kijevu, Lavrov je podsjetio da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao stogodišnji sporazum s britanskim premijerom Kirom (Keir) Starmerom.

- Mislim da mu se sviđa broj 100 - rekao je.

U vezi s komentarima francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) o potencijalnom pridruživanju BRICS-u, Lavrov je izrazio skepticizam u vezi s konsenzusom među članicama.

- Ne mislim da postoji konsenzus u BRICS-u ili da će čak i većina članica BRICS-a biti sretna što vidi Francusku s pozicijama koje zauzima u globalnoj ekonomiji, politici i finansijama - rekao je.

# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
# UKRAJINA
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