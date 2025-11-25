Lavrov: Trampov način "okončavanja" sukoba nema dugoročni učinak i zahtijeva više strpljenja

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da, iako je želja američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da okonča sukobe pohvalna, postizanje trajnog mira zahtijeva temeljitije i strpljivije inicijative. U intervjuu za javnu organizaciju Francusko-ruski dijalog u Moskvi, Lavrov je odbio komentirati Trampov konkretan mirovni plan za Ukrajinu, navodeći kontradiktorne reakcije iz Kijeva.

- Teško mi je komentirati takve spekulacije. Ostajemo u poziciji u kojoj je, naravno, diplomatsko rješenje poželjnije - rekao je. Lavrov je naveo da američka vanjska politika ima za cilj nametnuti svoju volju globalno. - Sada svi svjedočimo nečemu što se približava haosu u međunarodnoj trgovini i investicijama - rekao je.

Ministar je napomenuo da je Tramp "okončao" osam ratova, tvrdeći da su rješenja samo obustavila neprijateljstva bez rješavanja njihovih temeljnih uzroka. - Želja da se odmah zaustavi krvoproliće zaslužuje svaku podršku. Ali da bi se ovo dugoročno riješilo, potrebne su mnogo mukotrpnije, strpljivije i jednostavnije inicijative - naglasio je Lavrov. Također je doveo u pitanje dosljednost stava Evrope prema Rusiji, pitajući kako može istovremeno prikazivati ​​Rusiju kao slabu i bojati se potencijalnog napada. - Kako nas se možete bojati, ako po vašem mišljenju ne možemo pobijediti čak ni Ukrajinu, a Evropa ima nekoliko puta veću populaciju od Rusije - rekao je.