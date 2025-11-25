Uhapšen posljednji osumnjičeni za pljačku dragulja iz muzeja Louvre

Francuske vlasti u utorak su uhapsile muškarca za kojeg se vjeruje da je posljednji osumnjičeni u slučaju krađe dragulja iz muzeja Louvre, potvrdilo je tužilaštvo u Parizu, javlja Anadolu.
Hapšenje je obavljeno u utorak ujutro, a izveli su ga istražitelji iz pariške brigade za borbu protiv bandi, na osnovu naloga koji su izdale istražne sudije, prenio je 'Le Parisien'.
Osumnjičeni, koji je već poznat policiji, smatra se direktno povezanim s trojicom ranije optuženih i pritvorenih u vezi s pljačkom vrijednom 102 miliona dolara, počinjenom 19. oktobra.
Svi su porijeklom iz, ili trenutno žive u, pariškom predgrađu Aubervilliers.
Muškarac je priveden u sjedište pariške policije i ispituje se zbog sumnje na "organiziranu pljačku" i "kriminalno udruživanje".
Uz glavno hapšenje, još tri osobe, dvojica muškaraca (38 i 39 godina) i dvije žene (31 i 40 godina), privedene su u pariškoj regiji, saopćilo je tužilaštvo.
Vjeruje se da pripadaju širem krugu osumnjičenog i da su možda pomogli u logistici operacije ili bijegu.
Francuski istražitelji i dalje tragaju za ukradenim draguljima i pokušavaju utvrditi ko je eventualno naručio ili finansirao operaciju.
Pljačka se dogodila 19. oktobra, kada je grupa lopova parkirala ukradeni kamion ispred Louvrea, pomoću platforme za namještaj dospjela na prvi sprat i provalila u jednu od najukrašenijih prostorija muzeja.
Za nekoliko minuta pobjegli su na skuterima noseći kraljevske dragulje, uključujući smaragdno-dijamantnu ogrlicu koju je Napoleon Bonaparte poklonio svojoj drugoj supruzi, Austrijanki Mariji-Louise, te tijaru carice Eugenie, supruge Napoleona III.