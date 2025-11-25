Uhapšen posljednji osumnjičeni za pljačku dragulja iz muzeja Louvre

Francuske vlasti u utorak su uhapsile muškarca za kojeg se vjeruje da je posljednji osumnjičeni u slučaju krađe dragulja iz muzeja Louvre, potvrdilo je tužilaštvo u Parizu, javlja Anadolu. Hapšenje je obavljeno u utorak ujutro, a izveli su ga istražitelji iz pariške brigade za borbu protiv bandi, na osnovu naloga koji su izdale istražne sudije, prenio je 'Le Parisien'.

Osumnjičeni, koji je već poznat policiji, smatra se direktno povezanim s trojicom ranije optuženih i pritvorenih u vezi s pljačkom vrijednom 102 miliona dolara, počinjenom 19. oktobra. Svi su porijeklom iz, ili trenutno žive u, pariškom predgrađu Aubervilliers. Muškarac je priveden u sjedište pariške policije i ispituje se zbog sumnje na "organiziranu pljačku" i "kriminalno udruživanje".