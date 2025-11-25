Bijela kuća: Nekoliko osjetljivih detalja mirovnog plana za Ukrajinu zahtijeva dodatne razgovore

- Tokom protekle sedmice, Sjedinjene Američke Države su postigle ogroman napredak ka mirovnom sporazumu dovodeći i Ukrajinu i Rusiju za pregovarački sto - napisala je glasnogovornica Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Bijela kuća je u utorak saopštila da su SAD postigle "ogroman napredak" u postizanju mirovnog sporazuma s Ukrajinom i Rusijom, ali nekoliko osjetljivih tačaka zahtijevat će nastavak razgovora.

- Postoji nekoliko osjetljivih, ali ne i nepremostivih, detalja koji se moraju riješiti i zahtijevat će daljnje razgovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država - dodala je.

U nedjelju su američki i ukrajinski zvaničnici održali razgovore u Ženevi o početnom prijedlogu od 28 tačaka za unapređenje mirovnih napora u Ukrajini, nakon čega su obje strane najavile izradu "ažuriranog i poboljšanog" mirovnog okvira.

Prijedlog je izazvao zabrinutost u Kijevu i među njegovim saveznicima, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kasno u ponedjeljak rekao da, nakon pregovora, plan koji su sastavile SAD sada ima "manje tačaka" i "mnogo pravih elemenata".

Sekretar Vijeća za nacionalnu odbranu i sigurnost Ukrajine Rustem Umerov objavio je u utorak da su Kijev i Vašington postigli "zajedničko razumijevanje" tokom pregovora u Ženevi o osnovnim uvjetima američkog plana.