Portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova nazvala je uvjete Evropske unije za postizanje mira u Ukrajini apsurdnima. "Nakon sastanka s čelnicima EU-a, Ursula fon der Lajen iznijela je uvjete EU-a za postizanje mira u Ukrajini", napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

EU u svojim uvjetima naglašava da se granice ne smiju mijenjati silom.

- Ursula nije mogla ne čuti za Kosovo. Zapad je proglasio i silom proveo jednostrano prekrajanje granica Srbije, suprotno volji srpskog naroda - upozorila je Zaharova, prenosi ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

Ograničenja za vojsku

Što se tiče ograničenja veličine ukrajinske vojske, Zaharova je podsjetila da je Njemačka tokom historije prihvaćala slična ograničenja za svoju vojsku, napomenuvši da bi Fon der Lajen, kao Njemica, to trebala znati.

Zaharova je izjavu da je Ukrajina odabrala evropsku sudbinu nazvala najapsurdnijom.

- Svi se dobro sjećamo kako je legitimno izabrani predsjednik Ukrajine, Viktor Janukovič, izjavio da zemlja koju je tada legitimno vodio suspendira sporazum o evropskim integracijama jer "ukrajinska privreda i zakonodavstvo nisu bili spremni za pridruživanje Evropskoj uniji", naglasila je.