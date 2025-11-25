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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski: "Ukrajina je spremna krenuti naprijed s okvirom mirovnog sporazuma"

Istaknuo je kako je spreman razgovarati o osjetljivim točkama mirovnog sporazuma s Donaldom Trampom

Zelenski: Ukrajina je spremna. Platforma X

M. Až.

25.11.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je njegova zemlja spremna krenuti naprijed s okvirom mirovnog sporazuma u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropom, piše Reuters.

Pozivajući se na tekst govora u koji je imao uvid, Reuters navodi da je ukrajinski čelnik poručio koaliciji zemalja saveznica kako sve sigurnosne odluke koje se tiču Evrope moraju uključivati i evropske države.

Zelenski je istaknuo kako je spreman razgovarati o osjetljivim točkama mirovnog sporazuma s Donaldom Trampom, ali je naglasio da na tom sastanku moraju sudjelovati i evropski čelnici.

Također je pozvao evropske lidere da razrade provediv okvir za raspoređivanje takozvanih "snaga za uvjeravanje" u Ukrajini. Zaključno je poručio kako saveznici Kijeva trebaju nastaviti s podrškom Ukrajini sve dok Rusija ne pokaže spremnost da okonča svoju invaziju.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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