Zelenski: "Ukrajina je spremna krenuti naprijed s okvirom mirovnog sporazuma"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je njegova zemlja spremna krenuti naprijed s okvirom mirovnog sporazuma u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropom, piše Reuters.

Pozivajući se na tekst govora u koji je imao uvid, Reuters navodi da je ukrajinski čelnik poručio koaliciji zemalja saveznica kako sve sigurnosne odluke koje se tiču Evrope moraju uključivati i evropske države.