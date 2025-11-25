Zelenski: "Ukrajina je spremna krenuti naprijed s okvirom mirovnog sporazuma"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je njegova zemlja spremna krenuti naprijed s okvirom mirovnog sporazuma u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropom, piše Reuters.
Pozivajući se na tekst govora u koji je imao uvid, Reuters navodi da je ukrajinski čelnik poručio koaliciji zemalja saveznica kako sve sigurnosne odluke koje se tiču Evrope moraju uključivati i evropske države.
Zelenski je istaknuo kako je spreman razgovarati o osjetljivim točkama mirovnog sporazuma s Donaldom Trampom, ali je naglasio da na tom sastanku moraju sudjelovati i evropski čelnici.
Također je pozvao evropske lidere da razrade provediv okvir za raspoređivanje takozvanih "snaga za uvjeravanje" u Ukrajini. Zaključno je poručio kako saveznici Kijeva trebaju nastaviti s podrškom Ukrajini sve dok Rusija ne pokaže spremnost da okonča svoju invaziju.