Makron: Ne smije biti ograničenja za ukrajinsku vojsku

Nakon današnjeg virtuelnog sastanka "koalicije voljnih", Makron je naglasio da zemlje Evropske unije očekuju da uskoro finaliziraju model finansiranja ukrajinske odbrane.

Francuski predsjednik Emanuel Makron poručio je da ukrajinskim oružanim snagama ne smiju biti nametnuta nikakva ograničenja. Njegova izjava dolazi nakon što su posljednjih dana pojedini mirovni prijedlozi sugerirali smanjenje broja pripadnika ukrajinske vojske.

Govoreći o zamrznutoj ruskoj imovini u Evropi, podsjetio je da je riječ o jednom od najspornijih pitanja unutar EU-a. Iako je Unija prošlog mjeseca usvojila novi paket sankcija, članice nisu uspjele postići dogovor o korištenju zamrznute imovine za kredit namijenjen Ukrajini, budući da su neke države izrazile pravne zabrinutosti zbog mogućih posljedica takvog poteza.

Makron je naglasio i da je Ukrajini potreban mir koji je "ozbiljan" i "u skladu s međunarodnim pravom".

Ipak, uprkos njegovom protivljenju ograničavanju ukrajinske vojske, evropski protuprijedlog mirovnom planu Donalda Trampa predviđa mirovno ograničenje broja pripadnika ukrajinskih snaga na 800.000 vojnika. Trampov prvobitni prijedlog predlagao je smanjenje na 600.000.