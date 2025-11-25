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MIROVNI PLAN

Procurio ključni detalj: Ukrajina prihvatila tačku koju je ranije smatrala "crvenom linijom"

Originalni dokument od 28 tačaka skraćen je na 19 nakon američko-ukrajinskih konsultacija u Ženevi

Volodimir Zelenski. Platforma X

M. Až.

25.11.2025

Mirovni plan koji su odobrili ukrajinski i američki zvaničnici predviđa da se broj pripadnika ukrajinske vojske u mirnodopskim uslovima ograniči na 800.000, prenio je 25. novembra Financial Times, pozivajući se na neimenovane ukrajinske izvore.

Vojska ove veličine i dalje bi bila druga najveća u Evropi, poslije Rusije, te bi se približila trenutnoj ratnoj brojnosti od oko 900.000 vojnika.

Ova vijest dolazi nakon što je početni mirovni plan, koji je Vašington predstavio prošle sedmice i koji je kritikovan jer je u velikoj mjeri išao u korist Rusiji, predviđao ograničenje ukrajinskih snaga na 600.000 vojnika.

Originalni dokument od 28 tačaka skraćen je na 19 nakon američko-ukrajinskih konsultacija u Ženevi, iako potpuni sadržaj nije objavljen. Najosjetljivija pitanja, prvenstveno ona koja se odnose na teritoriju, biće rješavana naknadno na nivou predsjednika Donalda Trampa i predsjednika Volodimira Zelenskog.

Stav Moskve

Dok je američki zvaničnik, kojeg citira CBS News, naveo da je Ukrajina pristala na izmijenjeni mirovni predlog, i dalje nije jasno kakav je stav Moskve.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija zvanično nije dobila novu verziju plana, ali je upozorio da će je odbaciti ako ne ispuni njene dugogodišnje zahtjeve.

- Postoji nekoliko osjetljivih, ali ne i nerješivih pitanja koja se moraju razjasniti i koja će zahtijevati daljnje razgovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država - izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit.

Ukrajina još nije javno potvrdila da prihvata ograničenje veličine svoje vojske. Kyiv Independent se obratio ukrajinskom Ministarstvu vanjskih poslova za komentar.

Kijev dugo ističe da su bilo kakva ograničenja njegovih oružanih snaga "crvena linija" preko koje ne namjerava da pređe.

Konačna verzija

Gornja granica od 800.000 vojnika odražava kontraprijedlog koji su ranije iznijele Velika Britanija, Francuska i Njemačka kao odgovor na američki dokument od 28 tačaka.

Konačna verzija mirovnog plana, osmišljena da okonča gotovo četverogodišnji rat, ostaje nejasna jer Sjedinjene Američke Države navodno vode nove razgovore s Ukrajinom i Rusijom u Abu Dabiju.

Iako je Tramp obećao brzo okončanje rata između Rusije i Ukrajine, njegovi napori u prvih deset mjeseci mandata nisu donijeli proboj, pošto Moskva i dalje odbija prekid vatre i insistira na teritorijalnim zahtjevima, uključujući i predaju cijele Donjecke oblasti.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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