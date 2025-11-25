Procurio ključni detalj: Ukrajina prihvatila tačku koju je ranije smatrala "crvenom linijom"

Mirovni plan koji su odobrili ukrajinski i američki zvaničnici predviđa da se broj pripadnika ukrajinske vojske u mirnodopskim uslovima ograniči na 800.000, prenio je 25. novembra Financial Times, pozivajući se na neimenovane ukrajinske izvore.

Vojska ove veličine i dalje bi bila druga najveća u Evropi, poslije Rusije, te bi se približila trenutnoj ratnoj brojnosti od oko 900.000 vojnika.

Ova vijest dolazi nakon što je početni mirovni plan, koji je Vašington predstavio prošle sedmice i koji je kritikovan jer je u velikoj mjeri išao u korist Rusiji, predviđao ograničenje ukrajinskih snaga na 600.000 vojnika.

Originalni dokument od 28 tačaka skraćen je na 19 nakon američko-ukrajinskih konsultacija u Ženevi, iako potpuni sadržaj nije objavljen. Najosjetljivija pitanja, prvenstveno ona koja se odnose na teritoriju, biće rješavana naknadno na nivou predsjednika Donalda Trampa i predsjednika Volodimira Zelenskog.

Stav Moskve

Dok je američki zvaničnik, kojeg citira CBS News, naveo da je Ukrajina pristala na izmijenjeni mirovni predlog, i dalje nije jasno kakav je stav Moskve.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija zvanično nije dobila novu verziju plana, ali je upozorio da će je odbaciti ako ne ispuni njene dugogodišnje zahtjeve.