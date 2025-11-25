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NAPETOSTI NA KARIBIMA

UN prati tenzije između SAD-a i Venezuele sa "dubokom zabrinutošću"

SAD su u ponedjeljak formalno označile Kartel de los Soles sa sjedištem u Venecueli kao stranu terorističku organizaciju

Dižarik: UN su zabrinute. AP

Anadolija

25.11.2025

UN prati tenzije između SAD-a i Venecuele na jugu Kariba sa "dubokom zabrinutošću", rekao je u utorak glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik.

Upitan o nedavnoj odluci američke vlade da venecuelansku organizaciju označi kao terorističku grupu i poveže je s predsjednikom Nikolasom Madurom, Dižarik je rekao da UN nema stav o toj "jednostranoj odluci Sjedinjenih Država".

SAD su u ponedjeljak formalno označile Kartel de los Soles sa sjedištem u Venecueli kao stranu terorističku organizaciju.

Dižarik je naglasio da su UN zabrinute zbog "sve konfrontacijske retorike koja riskira pojačavanje regionalne nelagode".

Nazvao je imperativom da sve države članice "u potpunosti ispune svoje obaveze prema međunarodnom pravu".

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš (Guterres) poziva države da stvore prilike za dijalog i da nastave napore "kako bi se pronašao miran put naprijed", dodao je.

# UN
# VENECUELA
# SAD
# STEPHANE DUJARRIC
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