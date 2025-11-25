Berko Zečević za "Avaz": Razvoj događaja u Ukrajini imati će neke posljedice po nas

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je njegova zemlja spremna krenuti naprijed s okvirom mirovnog sporazuma u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropom, piše Reuters.

Pozivajući se na tekst govora u koji je imao uvid, Reuters navodi da je ukrajinski čelnik poručio koaliciji zemalja saveznica kako sve sigurnosne odluke koje se tiču Evrope moraju uključivati i europske države.

Zelenski je naveo kako je spreman razgovarati o osjetljivim tačkama mirovnog sporazuma s Trumpom, ali je naglasio da na tom sastanku moraju učestvovati i evropski čelnici.

Podsjetimo, pregovori koji su jučer održani u Ženevi rezultirali su dopunjenim i dograđenim mirovnim planom za završetak rata s Rusijom koji su izradili SAD i Ukrajina, dok su prvi plan brojne evropske zemlje ocijenile previše naklonjenim Moskvi. Nisu otkrivene pojedinosti o nizu spornih tačaka koje se u nastavku pregovora moraju riješiti, uključujući pitanje o sigurnosnim garancijama za Kijev.

Sigurnosne garancije

I dok se nastavljaju pregovori i dok je za Evropsku uniju najvažniji pravedan i trajni mir u Ukrajini, prof. Berko Zečević, vojni ekspert, kaže kako je činjenica da se približava kraj groznog rata nakon gotovo četiri godine.

Međutim, kako podvlači, sve je to, zapravo, još daleko dok se ne pruže garancije Ukrajini da će vojne snage NATO pakta stati iza njih u bilo kojem budućem napadu budućem na integritet onog dijela Ukrajine koji je slobodan.

- To je jedan aspekt, a drugi oko kojeg će se voditi žestoke polemike će biti na osnovu čega će se ulagati sredstva za saniranje posljedica napada na Ukrajinu od strane Rusije. Ima prijedlog da se zatraži da Rusija bude ta koja će formalno dati odštetu što se, vjerovatno, nikad neće desiti. Dakle, to je veoma kompleksno pitanje - navodi prof.Zečević.

Kritična tačka

Naglašava kako bi ključno bilo da se prekinu borbena djelovanja i granatiranje gradova i energetskih sistema koji običnim ljudima omogućuju svakodnevno preživljavanje, što je, kaže ključ, a niko ne priča o tome.

- Svi su prihvatili da će se izvršiti u ovom momentu zamrzavanje postojećih linija fronta, a još nije definisano kako će konačno linije razgraničenja izgledati. Po američkom konceptu linije razgraničenja su definisane u dogovoru između Trampa i Putina, a Evropa stoji na stanovištu da se ne smije priznati da se granice mijenjaju - govori on.