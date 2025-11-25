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SAZNAJE "AXIOS"

Ukrajinci i Rusi direktno pregovaraju o kraju rata u Abu Dabiju

Ovi susreti dolaze nakon prethodnih pregovora američkih, ukrajinskih i evropskih zvaničnika u Ženevi

Den Driskol. AP

M. Až.

25.11.2025

Sekretar američke vojske Den Driskol (Dan Driscoll) doputovao je 24. novembra u Abu Dabi na razgovore sa šefom ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilom Budanovim i ruskom delegacijom, potvrdio je njegov portparol, pukovnik Džef Tolbert (Jeff Tolbert) za Axios.

Prema pisanju Financial Timesa, Driskol je sa ruskom delegacijom započeo direktne pregovore istog dana navečer.

- Pregovori protiču dobro i ostajemo optimistični. Sekretar Driskol je u uskoj koordinaciji s Bijelom kućom i američkim međuresorskim timovima kako se razgovori odvijaju - izjavio je Tolbert.

Neimenovani izvor za Axios naveo je da Budanov paralelno vodi razgovore i s američkom i s ruskom delegacijom, dok imena ruskih predstavnika nisu objavljena.

Na pitanje o održavanju sastanka, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva “nema komentar” na ove navode.

Ovi susreti dolaze nakon prethodnih pregovora američkih, ukrajinskih i evropskih zvaničnika u Ženevi, u vezi s najnovijim mirovnim planom koji podržava predsjednik SAD Donald Tramp (Trump).

Plan, koji su iza zatvorenih vrata razvili specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Kremljov izaslanik Kiril Dmitrijev, izazvao je kritike u Ukrajini i Evropi zbog odredbi za koje se smatra da idu u korist Moskve – uključujući velike teritorijalne ustupke, ustavnu zabranu ulaska Ukrajine u NATO i značajno smanjenje vojske.

U obraćanju 24. novembra, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je plan, nakon pregovora u Ženevi, smanjen s 28 tačaka i da je revidirana verzija “mnogo bliža potrebama Ukrajine”.

Zelenski je dodao da je potrebno još rada kako bi se sporazum finalizirao, opisujući proces kao “veoma težak”.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# DAN DRISCOLL
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