Ukrajinci i Rusi direktno pregovaraju o kraju rata u Abu Dabiju

Sekretar američke vojske Den Driskol (Dan Driscoll) doputovao je 24. novembra u Abu Dabi na razgovore sa šefom ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilom Budanovim i ruskom delegacijom, potvrdio je njegov portparol, pukovnik Džef Tolbert (Jeff Tolbert) za Axios.

- Pregovori protiču dobro i ostajemo optimistični. Sekretar Driskol je u uskoj koordinaciji s Bijelom kućom i američkim međuresorskim timovima kako se razgovori odvijaju - izjavio je Tolbert.

Neimenovani izvor za Axios naveo je da Budanov paralelno vodi razgovore i s američkom i s ruskom delegacijom, dok imena ruskih predstavnika nisu objavljena.

Na pitanje o održavanju sastanka, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva “nema komentar” na ove navode.