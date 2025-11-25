Zelenski: Ključno je da naši partneri ne zaborave da Ukrajini i dalje treba dovoljna odbrambena podrška

Usred niza diplomatskih pregovora usmjerenih na okončanje rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski apelirao je na međunarodne partnere da ne zaborave kako "ruski rat protiv Ukrajine još uvijek traje".
USRED PREGOVORA
Svaki dan Rusija ubija naše ljude na frontu i napada naše gradove i energetsku infrastrukturu, rekao je
Zelenski: Ukrajini i dalje treba podrška. AP
Usred niza diplomatskih pregovora usmjerenih na okončanje rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski apelirao je na međunarodne partnere da ne zaborave kako "ruski rat protiv Ukrajine još uvijek traje".
- Svaki dan Rusija ubija naše ljude na frontu i napada naše gradove i energetsku infrastrukturu. Dakle, dok se diplomatski napori za okončanje ovog rata nastavljaju, ključno je da naši partneri ne zaborave da Ukrajini i dalje treba dovoljna odbrambena podrška, sigurnosna podrška i podrška našoj otpornosti - istakao je Zelenski.
U ruskim noćnim napadima na Kijev poginulo je sedam osoba, a najmanje 13 je ranjeno. Moldavija je izvijestila da je šest dronova ušlo u njen zračni prostor tokom noćnih napada, dok je NATO podigao borbene zrakoplove nakon što je barem jedan ruski dron prešao u zračni prostor susjedne Rumunjske.
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