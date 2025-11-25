Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

USRED PREGOVORA

Zelenski: Ključno je da naši partneri ne zaborave da Ukrajini i dalje treba dovoljna odbrambena podrška

Svaki dan Rusija ubija naše ljude na frontu i napada naše gradove i energetsku infrastrukturu, rekao je

Zelenski: Ukrajini i dalje treba podrška. AP

M. Až.

25.11.2025

Usred niza diplomatskih pregovora usmjerenih na okončanje rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski apelirao je na međunarodne partnere da ne zaborave kako "ruski rat protiv Ukrajine još uvijek traje".

- Svaki dan Rusija ubija naše ljude na frontu i napada naše gradove i energetsku infrastrukturu. Dakle, dok se diplomatski napori za okončanje ovog rata nastavljaju, ključno je da naši partneri ne zaborave da Ukrajini i dalje treba dovoljna odbrambena podrška, sigurnosna podrška i podrška našoj otpornosti - istakao je Zelenski.

U ruskim noćnim napadima na Kijev poginulo je sedam osoba, a najmanje 13 je ranjeno. Moldavija je izvijestila da je šest dronova ušlo u njen zračni prostor tokom noćnih napada, dok je NATO podigao borbene zrakoplove nakon što je barem jedan ruski dron prešao u zračni prostor susjedne Rumunjske.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.