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TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan na online sastanku o Ukrajini pozvao na direktne pregovore u Istanbulu

Sastanak Koalicije voljnih bio je posvećen najnovijim dešavanjima u ratu između Rusije i Ukrajine

Erdoan: Pozvao na direktne pregovore u Istanbulu. Anadolija

Anadolija

25.11.2025

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) učestvovao je virtualnom sastanku "Koalicije voljnih" o Ukrajini, izjavio je u utorak direktor komunikacija Turske, Burhanetin Duran.

- Na sastanku se razgovaralo o najnovijim dešavanjima u ratu između Rusije i Ukrajine, koracima poduzetim ka okončanju sukoba i tekućim mirovnim naporima - rekao je Duran na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da je Erdoan učesnicima rekao da će Turska nastaviti diplomatske napore kako bi olakšala direktan kontakt između Kijeva i Moskve kako bi se što prije postigao "pravedan i trajan mir".

Erdoan je također rekao da je Turska spremna biti domaćin direktnih pregovora u Istanbulu i da ostaje u komunikaciji s ukrajinskim i ruskim zvaničnicima kako bi unaprijedila taj cilj, prema Duranu.

- Na sastanku je izraženo mišljenje da bi aranžman o prekidu vatre koji pokriva energetsku i lučku infrastrukturu mogao pružiti povoljne uslove za pregovore o sveobuhvatnom mirovnom sporazumu između strana - dodao je.

Predstavnici 35 zemalja učestvovali su na sastanku i razmijenili mišljenja o koracima potrebnim za osiguranje trajnog mira, rekao je Duran.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# ISTANBUL
# TURSKA
# UKRAJINA
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