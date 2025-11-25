Erdoan na online sastanku o Ukrajini pozvao na direktne pregovore u Istanbulu

- Na sastanku se razgovaralo o najnovijim dešavanjima u ratu između Rusije i Ukrajine, koracima poduzetim ka okončanju sukoba i tekućim mirovnim naporima - rekao je Duran na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) učestvovao je virtualnom sastanku "Koalicije voljnih" o Ukrajini, izjavio je u utorak direktor komunikacija Turske, Burhanetin Duran.

Rekao je da je Erdoan učesnicima rekao da će Turska nastaviti diplomatske napore kako bi olakšala direktan kontakt između Kijeva i Moskve kako bi se što prije postigao "pravedan i trajan mir".

Erdoan je također rekao da je Turska spremna biti domaćin direktnih pregovora u Istanbulu i da ostaje u komunikaciji s ukrajinskim i ruskim zvaničnicima kako bi unaprijedila taj cilj, prema Duranu.

- Na sastanku je izraženo mišljenje da bi aranžman o prekidu vatre koji pokriva energetsku i lučku infrastrukturu mogao pružiti povoljne uslove za pregovore o sveobuhvatnom mirovnom sporazumu između strana - dodao je.

Predstavnici 35 zemalja učestvovali su na sastanku i razmijenili mišljenja o koracima potrebnim za osiguranje trajnog mira, rekao je Duran.