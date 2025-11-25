Vitkof napravio skandal: Savjetovao Putina kako da se dodvori Trampu, predložio da se plan napravi bez Ukrajine

Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Donalda Trampa, Stiv Vitkof, našao se u središtu novog skandala nakon što je objelodanjeno da je imao tajni telefonski razgovor s Jurijem Ušakovim, glavnim savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Vitkof je, bez obavještavanja javnosti, razgovarao s Ušakovim i savjetovao ga kako da se Putin dodvori Trampu, te predložio da ove dvije zemlje kreiraju mirovni sporazum bez uključivanja Ukrajine.

Do poziva je došlo neposredno prije službene posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu, što je također bila tema razgovora između Vitkofa i Ušakova. Naime, Vitkof je savjetovao Putinovog saradnika da ruski predsjednik treba nazvati Trampa prije ove posjete kako bi "neutralizovao" američkog predsjednika, poznatog po tome što vodi politiku na osnovu toga s kim je imao najrecentnije razgovorao. Osim uputa o telefonskom kontaktu, Vitkof je Ušakova savjetovao šta bi Putin trebao reći, uključujući i pohvale za mirovni sporazum u Gazi, kako bi poboljšao svoj odnos s Trampom.