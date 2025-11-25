Kćerka bivšeg predsjednika Južne Afrike optužena da je regrutovala mladiće za rat u Ukrajini

Južnoafrička policija istražuje tvrdnje da je kćerka bivšeg predsjednika Džejkoba Zume prevarila muškarce kako bi se borili za Rusiju u Ukrajini, tvrdeći im da putuju u Rusiju na kurs paravojne obuke.

Druga Zumina kćerka, Nkosazana Zuma-Mnkube, podnijela je policijsku prijavu u subotu, navodeći da su njena sestra Duduzile Zuma-Sambudla i još dvoje ljudi, Sifokazi Ksuma i Blesing Koza, regrutovali 17 muškaraca koji su sada zarobljeni na prvim linijama sukoba u Ukrajini.

- Ovi muškarci su dovedeni u Rusiju pod lažnim izgovorima i predani ruskoj grupi plaćenika da se bore u ratu u Ukrajini bez njihovog znanja ili pristanka. Među ovih 17 muškaraca, koji traže pomoć od južnoafričke vlade, osam su moji rođaci - rekla je Zuma-Mnkube u izjavi za medije.

Zuma-Mnkube optužuje troje da su prekršili zakone o trgovini ljudima, pružanju pomoći stranim vojskama i prevari, naglašavajući da je postupila iz moralne obaveze.

Južnoafrički medij News24 objavio je da je primio videozapise od trojice Južnoafrikanaca zarobljenih u Ukrajini, u kojima muškarci tvrde da ih je Zuma-Sambudla nagovorila da potpišu ugovore na ruskom jeziku koje nisu razumjeli, uz obećanje da će godinu dana provesti u Rusiji na obuci.

Zuma-Sambudla je sada podnijela prijave protiv Koze, tvrdeći da je prevarena da regrutuje muškarce za ono što je mislila da je legitimni program obuke, prenosi lokalni medij Daily News.

Duduzile Zuma-Sambudla je zastupnica za stranku svog oca u Mkhonto weSizwe (MK), koja je na nacionalnim izborima 2024. osvojila 14,6 posto glasova nakon što se odvojila od Afričkog nacionalnog kongresa (ANC).

Sučava se sa suđenjem

Četrdesettrogodišnja Zuma-Sambudla trenutno se suočava sa suđenjem zbog optužbi za poticanje nasilja putem objava na X, tada poznatom kao Twitter, tokom smrtonosnih nereda 2021. kada je njen otac poslan u zatvor zbog nepoštivanja suda. Ona negira optužbe.

Kako invazija Rusije na Ukrajinu približava četvrtu godišnjicu, sve su češći izvještaji o angažovanju stranih boraca na obje strane. Rusija to čini u mnogo većem obimu, uz navode da se oslanjala na prisilu i obmane.

Izvještaji o stranim regrutima

Bilo je brojnih izvještaja o ruskim državnim akterima i sumnjivim posrednicima koji prisiljavaju ili obmanjuju ljude iz Afrike da se bore za njih, kao i o regrutima iz Indije, Nepala, Sirije i Kube. Često su privučeni lažnim obećanjima o dobro plaćenim nevojnim poslovima oglašenim na društvenim mrežama.

U septembru je ukrajinska vojska objavila video zarobljenog Kenijca koji je rekao da je prevaren da se bori za Rusiju.

U međuvremenu, hiljade sjevernokorejskih vojnika poslalo je vlastiti režim da se bore za Rusiju, a vjeruje se da je stotine poginulo.

Ukrajina je ohrabrila strane volontere da se pridruže njenim oružanim snagama i nedavno regrutovala 2.000 ugovornih vojnika iz Kolumbije.