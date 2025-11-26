Bolsonaro ide u zatvor na služenje 27-godišnje kazne zbog planiranja državnog udara u Brazilu

Prema odluci Vrhovnog suda u Brazilu, bivši desničarski predsjednik Žair Bolsonaru (Jair Bolsonaro), star 70 godina, započinje služenje zatvorske kazne u trajanju od 27 godina i tri mjeseca, zbog toga što je nakon izbornog poraza planirao državni udar.

Sudija Aleksandre de Moraes (Alexandre de Moraes) jučer je saopćio da je presuda u ovom predmetu postala konačna, te da više ne postoji mogućnost ulaganja žalbi.

Proglašen je krivim za organiziranje zavjere kojom je nastojao ostati na vlasti nakon što je 2022. godine poražen od svog ljevičarskog suparnika, Luiza Inasjua Lule da Silve (Luiz Inácio Lula da Silva).

Kaznu će početi izdržavati u zatvorskoj jedinici savezne policije u glavnom gradu, gdje se nalazi od subote, nakon što je procijenjeno da postoji ozbiljan rizik njegovog bjekstva. Time je prebačen iz kućnog pritvora.