Bolsonaro ide u zatvor na služenje 27-godišnje kazne zbog planiranja državnog udara u Brazilu

Prema odluci Vrhovnog suda u Brazilu, bivši desničarski predsjednik Žair Bolsonaru (Jair Bolsonaro), star 70 godina, započinje služenje zatvorske kazne u trajanju od 27 godina i tri mjeseca, zbog toga što je nakon izbornog poraza planirao državni udar.
Sudija Aleksandre de Moraes (Alexandre de Moraes) jučer je saopćio da je presuda u ovom predmetu postala konačna, te da više ne postoji mogućnost ulaganja žalbi.
Proglašen je krivim za organiziranje zavjere kojom je nastojao ostati na vlasti nakon što je 2022. godine poražen od svog ljevičarskog suparnika, Luiza Inasjua Lule da Silve (Luiz Inácio Lula da Silva).
Kaznu će početi izdržavati u zatvorskoj jedinici savezne policije u glavnom gradu, gdje se nalazi od subote, nakon što je procijenjeno da postoji ozbiljan rizik njegovog bjekstva. Time je prebačen iz kućnog pritvora.
Tokom saslušanja održanog u nedjelju priznao je da je pokušao lemilicom otvoriti monitor za praćenje na gležnju, sve dok se, kako je rekao, nije „urazumio“. Prema sudskim spisima, uvjeravao je da nije namjeravao pobjeći te je oštećenje uređaja objasnio paranojom izazvanom lijekovima koje je uzimao.
Uz zatvorsku kaznu, Bolsonaru je zabranjeno kandidirati se za bilo koju javnu funkciju sve do 2060. godine.
Sam proces nazvao je politički motiviranim „lovom na vještice“, tvrdeći da mu je cilj onemogućiti kandidaturu na izborima 2026. godine.
Sudija Moraes naložio je i da isti dan kazne počnu služiti i ostali koji su proglašeni krivima kao Bolsonaruovi saučesnici.
Među njima su general Augusto Heleno (Augusto Heleno), bivši ministar za institucionalnu sigurnost, te general Paulo Seržiju Nogueira de Oliveira (Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira), nekadašnji ministar odbrane.