Neočekivani Trampov izaslanik: Ko je Dan Driskol, čovjek koji iznenada oblikuje mirovne pregovore?

Administracija Donalda Trampa (Donald Trump) uputila je protekle sedmice neuobičajenu osobu na niz sastanaka u trenutku kada su pregovori o okončanju rata između Rusije i Ukrajine krenuli u sasvim neočekivanom pravcu.

Najmlađi sekretar vojske u američkoj historiji, 39-godišnji Dan Driskol (Dan Driscoll), često nazivan „Trampov čovjek za dronove“ zbog njegovog zagovaranja modernih borbenih tehnologija, ranije je bio poznat uglavnom po temama koje se odnose na budžet, logistiku i kadrovska pitanja unutar najveće grane američke vojske. Ne djeluje da Driskol ima dugu prošlost rada s Rusijom ili Ukrajinom, niti veliko diplomatsko iskustvo, a nikada nije obavljao ni javnu funkciju.

Driskolovo prijateljstvo s aktuelnim potpredsjednikom Džej Di Vansom (JD Vance) dovelo ga je u uži krug ljudi oko Trampa. Poput Vansa, i on je pohađao javni univerzitet prije nego što se priključio američkoj vojsci, a kasnije je završio pravni fakultet na prestižnom Univerzitetu Yale. Obojica su, prije ulaska u državnu službu, radila i u finansijskom sektoru.

Ispričao je da je Vansa upoznao kroz veteransku studentsku organizaciju, u okviru koje je Vans savjetovao nove studente da je normalno da se na početku osjećaju kao da ne pripadaju, ali da će ubrzo postići odlične rezultate. Nakon toga, Vans je postao njegov prijatelj i mentor.

Priključenje kampanji

Tokom ljeta 2024. godine, dok je bio na porodičnom odmoru u Švicarskoj, Driskolu je nazvao Vans i saopćio mu da će biti Trampov kandidat za potpredsjednika, te ga pozvao da se priključi kampanji. Sljedećeg dana, Driskol se vratio u Sjedinjene Države, kupio odijelo u outlet centruma i Uberom se uputio ka Nacionalnoj konvenciji republikanaca, potvrdio je u razgovoru za časopis alumnista Univerziteta Sjeverne Karoline u Chapel Hillu.

Nakon Trampovog povratka u Bijelu kuću, Driskol je u Senatu brzo potvrđen na funkciji sekretara vojske. Njegov utjecaj se povećao otkako je postao ključna figura u Trampovom raspoređivanju Nacionalne garde u američke gradove, nakon čega je privremeno preuzeo i dužnost direktora Biroa za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive.

Često je govorio o ratu u Ukrajini, ističući da su ukrajinski dronovi jeftina i masovno proizvediva tehnologija koja pokazuje veliku učinkovitost u borbi. Međutim, odmah nakon njegovog imenovanja za sekretara vojske nije bilo naznaka da učestvuje u mirovnim razgovorima — Tramp se tada više oslanjao na specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), koji je radio na prijedlogu za prekid vatre.

Procurili detalji

Kada su prošle sedmice procurili detalji mirovnog nacrta koji su zajedno pripremile SAD i Rusija, Ukrajina je odmah izrazila zabrinutost zbog niza ključnih odredbi.

Nedugo zatim, Driskol je nenajavljeno doputovao u Ukrajinu u pratnji visoko rangiranih zvaničnika Pentagona, čineći tako najznačajniju američku vojnu delegaciju koja je posjetila Kijev otkako je Tramp preuzeo dužnost u januaru. Prema riječima glasnogovornika američke vojske, cilj posjete bio je sastanak s ukrajinskim vlastima i razgovor o naporima da se rat privede kraju.

Driskol se tom prilikom sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky), a zatim je, prema pisanju Politica, bio počasni gost na prijemu u rezidenciji američkog ambasadora.

U danima koji su uslijedili, učestvovao je u daljim razgovorima s ukrajinskim zvaničnicima u Ženevi, zajedno s državnim sekretarom Markom Rubiom (Marco Rubio), Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom (Jared Kushner), te je pomogao u formulisanju „ažuriranog i preciziranog mirovnog okvira“. Prema navodima CBS Newsa, potom je razgovarao i s ruskim predstavnicima u Abu Dabiju.