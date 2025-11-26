Prodata kuća u kojoj je živio okorjeli kriminalac: Cijena je 5,82 miliona dolara, evo kako danas izgleda

Porodična kuća u kojoj je odrastao nekada najtraženiji kriminalac iz SAD Al Kapone, prodata je u njujorškoj opštini Bruklin, u naselju Park Sloup, za 5,82 miliona dolara.

Petospratna kuća, koja je u aprilu ponuđena za 6,25 miliona dolara, prošla je kroz temeljnu renovaciju.

Počeo u bandi "Five Points"

Al Kapone koji je rođen u Bruklinu, preselio se u kuću u ulici Garfild Plejs početkom 1900-ih.

Kao jedanaestogodišnjak pridružio se lokalnoj bandi "Five Points", a kasnije je napustio dom i otišao u Čikago, gdje je izgradio kriminalno carstvo koje mu je donijelo titulu "Državni neprijatelj broj 1".