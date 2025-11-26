Papa Lav putuje u Tursku i Liban: Posjetit će Plavu džamiju i služiti misu u dvorani Volkswagen

Papa Lav XIV (Pope Leo XIV) uskoro će otputovati u Tursku i Liban, gdje će uputiti poziv za mir u regiji i za jače jedinstvo među kršćanskim crkvama koje su već dugo duboko podijeljene.

Njegov prethodnik, papa Franjo (Pope Francis), imao je želju posjetiti obje zemlje, ali ga je u tome spriječilo narušeno zdravlje.

Kako je istakao dopisnik iz Vatikana Džon Tavis (John Thavis), koji je pratio tri pontifikata, „prva papina posjeta inostranstvu predstavlja priliku da se privuče i zadrži globalna pažnja“.

Papa će od 27. do 30. novembra najprije boraviti u Turskoj, nakon čega će otputovati u Liban. Tokom posjete Istanbulu, Lav će obići i čuvenu Plavu džamiju — što će biti njegovo prvo stupanje u neku džamiju otkako je postao papa — a zatim će služiti misu u istanbulskoj dvorani Volkswagen, koja može primiti približno 5.000 posjetitelja.

Prema riječima Nikole Masedua (Nicola Masedu), župnika istanbulske katoličke katedrale Svetog duha, zbog velikog interesovanja za posjetu novog pape, misa je premještena iz katedrale u veću dvoranu.