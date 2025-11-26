Izvori kažu da je američki mirovni plan za Ukrajinu zasnovan na ruskom dokumentu

Američki mirovni plan od 28 tačaka za okončanje rata u Ukrajini, koji je postao javan prošle sedmice, oslanja se na dokument koji su sastavili Rusi i predali administraciji Donalda Trampa u oktobru - tvrde tri izvora upoznata s tim pitanjem.

Ključni ulaz

Rusi su sredinom oktobra, nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Washingtonu, podijelili dokument u kojem su navedeni uvjeti Moskve za okončanje rata, s visokim američkim zvaničnicima, rekli su izvori, piše Reuters.

Dokument, u diplomatskom žargonu poznat kao "non-paper", sadržavao je formulacije koje je ruska vlada ranije iznosila za pregovaračkim stolom, uključujući ustupke koje je Ukrajina odbila, poput predaje značajnog dijela teritorije na istoku. Ovo je prva potvrda da je dokument, čije je postojanje prvobitno objavio Reuters u oktobru, bio ključni ulaz u mirovni plan od 28 tačaka.

Bijela kuća nije direktno komentarisala "non-paper", ali je citirala Trampove izjave da je optimističan u vezi napretka plana od 28 tačaka.

- U nadi da finaliziramo ovaj mirovni plan, naložio sam svom specijalnom izaslaniku Steveu Witkoffu da se sastane s predsjednikom Putinom u Moskvi, dok će u isto vrijeme sekretar vojske Dan Driscoll održati sastanak s Ukrajincima - napisao je Tramp.

Nije jasno zašto i kako je Trampova administracija odlučila da se osloni na ruski dokument kako bi oblikovala vlastiti mirovni plan. Neki visoki američki zvaničnici koji su ga pregledali, uključujući državnog sekretara Marca Rubia, vjerovali su da će zahtjevi Moskve vjerovatno biti odmah odbačeni od strane Ukrajinaca, rekli su izvori.

Mirovni plan

Govoreći novinarima u Ženevi ove sedmice, Rubio je priznao da je primio "brojne pisane non-papere i slične stvari", bez daljeg objašnjenja. Otkako je Axios prošle sedmice prvi izvijestio o mirovnom planu, skepticizam je rastao među američkim zvaničnicima i zakonodavcima, od kojih mnogi plan vide kao listu ruskih stavova, a ne ozbiljan prijedlog.

Sjedinjene Države su ipak izvršile pritisak na Ukrajinu, upozorivši da bi mogle ograničiti vojnu pomoć ako Ukrajina ne potpiše.

Plan je barem djelimično sastavljen tokom sastanka Trampovog zeta Jareda Kushnera, specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa i Kirilla Dmitrieva, šefa jednog od ruskih državnih fondova, u Miamiju prošlog mjeseca. Malo ljudi unutar State Departmenta i Bijele kuće bilo je informirano o tom susretu.

Bloomberg je u utorak izvijestio da je Witkoff dao savjete visokorangiranom Putinovom pomoćniku Juriju Ušakovu o tome kako bi Putin trebao razgovarati s Trampom. Prema transkriptima poziva koje je dobila ta agencija, Ušakov i Witkoff su aludirali na mogući "plan od 20 tačaka" već 14. oktobra.