Putin: Ruski identitet na zauzetim ukrajinskim teritorijama mora biti konsolidovan

Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dokument u kojem se navodi da se ruski jezik i identitet moraju dodatno jačati u dijelovima Ukrajine koje su zauzele ruske snage.

Građanski identitet

Dokument pod nazivom "Strategija nacionalne politike Rusije u periodu do 2036." predviđa mjere kojima bi se osiguralo da se 95 posto stanovništva na tim područjima do 2036. godine izjašnjava kao rusko.

U njemu se navodi da je ključno poduzeti dodatne napore da bi se ojačao ukupni ruski građanski identitet, osigurala upotreba ruskoga jezika i suzbili "napori neprijateljskih stranih država da destabilizuju međuetničke i međukonfesionalne odnose i stvore podjele u društvu".

Iako su se mnogi stanovnici Ukrajine ranije osjećali blisko Rusiji i većina govori i ukrajinski i ruski, nakon što je Moskva 2022. pokrenula invaziju, takve simpatije su gotovo nestale.

Ruski jezik

Upotreba ruskog jezika također je značajno opala, pokazuju istraživanja.

Kada je pokretao invaziju na Ukrajinu, Putin je kazao da je cilj Rusije da "demilitarizuje i denacificira Ukrajinu" te da zaštiti rusko govorno stanovništvo na istoku od onoga što je Kremlj opisivao kao očitu diskriminaciju.

Iako je ukrajinski od raspada Sovjetskog Saveza 1991. jedini državni jezik, vlasti u Kijevu odbacuju tvrdnje da je rusko govorno stanovništvo bilo izloženo bilo kakvoj diskriminaciji, prenosi DW.