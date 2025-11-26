Tinejdžeri pokreću tužbu pred Vrhovnim sudom protiv zabrane društvenih mreža u Australiji

Zabrana korištenja društvenih mreža za djecu u Australiji osporava se na najvišem sudu u zemlji, a dvoje tinejdžera tvrde da je zakon neustavan jer im uskraćuje pravo na slobodnu komunikaciju.

Zaštita djece

Kompanije, uključujući Metu, TikTok i YouTube, od 10. decembra moraju osigurati da Australci mlađi od 16 godina ne mogu imati račune na svojim platformama, piše BBC.

Zakon, koji se pomno prati širom svijeta, aktivisti i vlada opravdali su kao neophodan za zaštitu djece od štetnog sadržaja i algoritama.

Međutim, petnaestogodišnjaci Noah Jones i Macy Neyland, koje podržava grupa za ljudska prava, tvrdit će da zabrana potpuno zanemaruje prava djece.

Nakon što je vijest o slučaju objavljena, ministrica komunikacija Anika Wells rekla je u parlamentu da vlada neće popustiti.

- Nećemo nas zastrašiti prijetnje, pravni izazovi i velike tehnološke kompanije. U ime australijskih roditelja, ostat ćemo čvrsti - rekla je.

Društvene mreže

Digital Freedom Project (DFP) objavio je da je slučaj podnesen Visokom sudu u srijedu. Grupa je na svom web sajtu navela da tinejdžeri zavise od društvenih mreža za informacije i povezivanje, te da bi zabrana mogla najviše naštetiti najranjivijoj djeci, mladima s invaliditetom, djeci iz ruralnih i udaljenih područja te LGBTIQ+ tinejdžerima.

Predvođen parlamentarcem iz Novog Južnog Velsa, Džonom Rudikom (Johnom Ruddickom), DFP je rekao da će njihov izazov biti fokusiran na utjecaj zabrane na političku komunikaciju i na to da li je ona proporcionalna ciljevima zakona.

Umjesto zabrane, grupa je tvrdila da bi se trebale koristiti druge mjere za poboljšanje online sigurnosti, poput programa digitalne pismenosti, obavezne primjene funkcija prilagođenih uzrastu na platformama i tehnologija za provjeru starosti koje bolje štite privatnost.

Iako se kompanije koje će morati provoditi zakon protive zabrani, većina odraslih je podržava, pokazuju ankete.