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Užas u Hong Kongu, požar zahvatio nekoliko stambenih zgrada

Snimci prikazuju plamen i dim kako se kuljaju iz tornjeva, gdje se vjeruje da je i nekoliko ljudi zarobljeno

Požar u Hong Kongu. Screenshot

D. H.

26.11.2025

Najmanje četiri osobe su poginule u požaru koji je zahvatio više stambenih zgrada u Hong Kongu.

Snimci prikazuju plamen i dim kako se kuljaju iz tornjeva, gdje se vjeruje da je i nekoliko ljudi zarobljeno.

Vjeruje se da se požar proširio kroz bambusove skele na vanjskoj strani zgrada, a hitne službe su na mjestu događaja.

Vatrogasna služba saopštila je da je u 14:51 sati po lokalnom vremenu primila dojavu da je izbio požar u zgradi suda Wang Fuk. U 15:34 sati alarm je podignut na nivo broj 4.

Wang Fuk Court je stambeni kompleks sastavljen od osam blokova, koji nudi blizu 2.000 stambenih jedinica. Nekoliko tornjeva oko gorućeg tornja imaju bambusove skele na svojoj fasadi.

Za sada nije poznato kako je došlo do požara, kao ni informacije koliko se ljudi nalazi unutar zgrada.

# HONG KONG
# POŽAR
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