Najmanje 13 mrtvih u velikom požaru koji je zahvatio stambene zgrade u Hong Kongu

Najmanje 13 osoba je poginulo u velikom požaru u stambenom području visokih zgrada u Hong Kongu, saopćile su vlasti u srijedu.

Još 15 osoba je prijavljeno kao povrijeđeno, prema više medijskih izvještaja.

Vlasti su požar, koji je izbio poslijepodne u stambenom kompleksu Wang Fuk Court u distriktu Tai Po, klasifikovale kao vanrednu situaciju nivoa 5, što je najviši nivo upozorenja.

Među poginulima je bio i vatrogasac. Vlada Hong Konga potvrdila je da je 37-godišnjeg vatrogasca pronašla bez svijesti na mjestu događaja, te je prebačen u bolnicu, gdje je kasnije preminuo od zadobijenih povreda.

Plamen je zahvatio sedam stambenih blokova u kompleksu, ostavljajući stanare zarobljene u svojim stanovima.

Kompleks se sastoji od osam visokih zgrada, svaka s 32 sprata i ukupno gotovo 2.000 stanova, prenosi dpa.

Prema izvještajima, sve zgrade su bile obavijene skelom zbog radova na renoviranju.

Fotografije i video snimci s mjesta događaja prikazivali su velike oblake dima. Novine South China Morning Post izvijestile su da je raspoređeno više od 760 vatrogasaca i 400 policajaca, dok je više od 700 osoba zatražilo sklonište u hitnim smještajima.

Hong Kong, nekada britanska kolonija, upravlja se kao jedna od dvije posebne administrativne regije Kine, zajedno s Makaom.