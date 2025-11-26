Izraelska vojska pokrenula veliku vojnu operaciju na sjeveru Zapadne obale

Izraelska vojska je u srijedu pokrenula veliku vojnu operaciju na okupiranoj Zapadnoj obali, prema lokalnim izvorima, javlja Anadolu.

Vojska je značajno pojačala svoje snage unutar sjevernog guvernorata Tubas i rasporedila vojne buldožere na nekoliko područja, dok su izraelski helikopteri otvorili vatru na ciljeve čija priroda još nije utvrđena, prema dopisniku Anadolu.

- Ovo je prvi put u godinama da su helikopteri Apache uključeni u takvu operaciju, ispaljujući teške mitraljeske granate prema stambenim područjima - rekao je guverner Tubasa Ahmad Al-Asad u izjavi na američkoj platformi društvenih medija Facebook.

Izraelska operacija je ciljala grad Tubas, zajedno s gradovima Akaba i Tamun.

Ograničeno kretanje

Vojska je uvela policijski sat i zatvorila sve ulaze u područje zemljanim nasipima i vojnim kontrolnim punktovima.

Kretanje ambulantnih vozila i medicinskih timova bilo je ograničeno, rekao je guverner.

Izraelske snage su izvršile racije u nekoliko kuća u Tammunu, Tubasu, al-Far'i i Tajasiju i mnoge od njih pretvorile u vojne položaje, dodao je Asad.

Osnovan je komitet za hitne slučajeve kako bi se odgovorilo na situaciju na terenu i riješili humanitarni slučajevi i osnovne potrebe, rekao je, potvrđujući da guvernorat radi u koordinaciji s lokalnim institucijama kako bi pružio potrebne hitne usluge.

Obustavljena je nastava u školama, a zatvorena su i radna mjesta.

Izraelska vojska je u srijedu izjavila da su njene snage počele djelovati preko noći na sjeveru Zapadne obale sa Šin Bet i policijskim snagama, tvrdeći da je to došlo kao dio antiterorističkih napora u tom području.

"Opasna eskalacija"

Asad je za Anadolu rekao da je izraelska strana obavijestila palestinske vlasti da će vojna operacija u guvernoratu trajati nekoliko dana, što je nazvao "opasnom eskalacijom".

Guverner je negirao izraelske tvrdnje o prisustvu "traženih osoba" unutar Tubasa, naglašavajući da je "operacija politička, a ne sigurnosna".

Izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth" objavio je da tri brigade učestvuju u višednevnoj operaciji, koja podsjeća na izraelske napade na izbjegličke kampove na Zapadnoj obali tokom izraelskog rata u Gazi.