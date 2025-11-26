Vojnici u Gvineji Bisao preuzeli vlast, obustavljeni izbori i zatvorene granice

Vojnici u Gvineji Bisao pojavili su se na državnoj televiziji i objavili da su preuzeli kontrolu nad zemljom, dan nakon izvještaja o pucnjavi u blizini predsjedničke palate. Incident se dogodio tri dana nakon održavanja nacionalnih izbora, javlja Associated Press.

Portparol visoke vojne komande, Dinis Nčame, rekao je da je odluka donesena kako bi se uspostavio nacionalni i javni poredak.

- Visoka vojna komanda za uspostavljanje nacionalnog i javnog poretka odlučuje da odmah smijeni predsjednika republike i da obustavi sve institucije Republike Gvineje Bisao do daljnjeg - naveo je Nčame.

On je objasnio da je ovo reakcija na otkrivanje plana koji je u toku, a za koji tvrde da ima za cilj destabilizaciju zemlje. Dodao je da su, prema vojsci, domaći i strani državljani pokušali manipulirati izbornim rezultatima kako bi sproveli taj plan.

Vojnici su također najavili obustavu tekućeg izbornog procesa, rada medijskih kuća i zatvaranje svih granica.

Predsjednički i parlamentarni izbori održani su u nedjelju, a aktuelni predsjednik Umaro Sisoko Embalo i opozicioni kandidat Fernando Dijaz da Kosta su u utorak obojica proglasili pobjedu, iako se zvanični preliminarni rezultati očekuju tek u četvrtak.

Gvineja Bisao je ranije doživjela četiri vojna puča i brojne pokušaje preuzimanja vlasti, uključujući jedan prijavljen prošlog mjeseca. Pucnjava u srijedu odjeknula je oko podne u blizini predsjedničke palate u glavnom gradu.

Novinar Associated Pressa izvijestio je da su svi prilazi palati zatvoreni, a na punktovima su se nalazili maskirani i teško naoružani vojnici.