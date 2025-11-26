Ove tri tačke iz mirovnog plana Ukrajina nije spremna da prihvati, iako ih SAD pritišću

Iako administracija predsjednika Donalda Trampa želi ostaviti utisak da je postignut značajan napredak u mirovnim pregovorima za Ukrajinu, Kijev još uvijek odbija prihvatiti određene uvjete, pokazuje analiza CNN-a. Prema izvorima bliskim ukrajinskim vlastima, tri ključna zahtjeva američkog plana ostaju neprihvatljiva za Ukrajinu, a važna su za Rusiju: ustupanje teritorija u Donjeckoj oblasti, znatno smanjenje broja ukrajinske vojske i odustajanje od težnje za članstvom u NATO. Iako Sjedinjene Države naglašavaju napredak u pregovorima, visoki ukrajinski izvor tvrdi da i dalje postoje značajne prepreke. Predsjednik SAD Donald Tramp pohvalio je "izuzetan napredak" svog tima ka završetku sukoba, dok je američki zvaničnik za CBS News izjavio da se Ukrajina slaže sa planom uz "neke manje izmjene". Državni sekretar SAD Marko Rubio također je zadržao optimističan ton, navodeći da preostala pitanja "nisu nepremostiva".

Ipak, prema izvoru iz Kijeva, postoje duboke razlike između onoga što administracija Trampa traži i onoga što Ukrajina može prihvatiti. Iako je postignut "konsenzus" oko većine od 28 tačaka plana, tri pitanja ostaju sporna i mogu odlučiti sudbinu čitavog procesa. Teritorije u Donbasu Prva sporna tačka odnosi se na ključne teritorije u Donbasu, koje su anektirane, ali još nisu potpuno pod kontrolom Rusije. Amerikanci traže da te teritorije postanu demilitarizovana zona pod ruskom upravom. Ukrajinski izvor za CNN tvrdi da je postignut određeni napredak, ali konačan dogovor još nije postignut. Smanjenje vojske Drugi uvjet američkog plana predlaže smanjenje broja ukrajinskih vojnika na 600.000, dok se u nekim izvještajima spominje i 800.000. Kijev još uvijek nije pristao na ovaj kompromis. Odustajanje od NATO-a Treći zahtjev, da Ukrajina odustane od članstva u NATO, ostaje neprihvatljiv. Ukrajinski izvor navodi da bi takav ustupak stvorio "opasan presedan" i praktično Rusiji dao pravo veta nad zapadnom vojnom alijansom, čijim članom Ukrajina još nije.