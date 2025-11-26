Broj poginulih u požaru porastao na 36, a 279 se vode kao nestali

Više od 10 sati nakon što je požar počeo u sjevernom okrugu Tai Po, plamen i gust dim i dalje su zahvatali 32-spratne tornjeve dok su spasioci preplavili lokaciju, a šokirani stanovnici posmatrali izbliza.

Najmanje 36 osoba je poginulo, a 279 se vodi kao nestalo u srijedu nakon što je najsmrtonosniji požar u Hong Kongu u posljednje tri decenije zahvatio visoke stambene tornjeve obložene zapaljivim bambusovim skelama, saopštile su vlasti.

Uzrok požara nije odmah bio poznat, ali su ga rasplamsali zeleni građevinski materijali i bambusove skele koje je vlada počela postepeno ukidati u martu iz sigurnosnih razloga.

Vatrogasci su, radeći tokom cijele noći, zbog intenzivne vrućine pokušavali doći do gornjih spratova stambenog kompleksa Wang Fuk Court, koji ima 2.000 stanova u osam blokova.

Jedan 71-godišnji stanovnik, prezimenom Vong, rasplakao se, rekavši da mu je supruga ostala zarobljena unutra.

Jedan vatrogasac je među 36 poginulih, a 29 ljudi je u bolnici, rekao je novinarima čelnik Hong Konga Džon Li. Oko 900 ljudi je u osam skloništa.

- Prioritet je ugasiti požar i spasiti zarobljene stanovnike. Drugi je pružiti podršku povrijeđenima. Treći je pružiti podršku i oporaviti se. Zatim ćemo pokrenuti temeljitu istragu - rekao je Li novinarima.