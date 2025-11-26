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GLAVNI GRAD SAD

Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu, Bijela kuća u karantinu

Identitet napadača još uvijek nije objavljen

Vašington. AP

M. Až.

26.11.2025

Policija u Vašingtonu saopćila je da je osumnjičeni za pucnjavu u gradu uhapšen i da se trenutno nalazi u pritvoru.

U pucnjavi su, prema dostupnim informacijama, ranjena i dvojica vojnika Nacionalne garde. Identitet napadača još uvijek nije objavljen.

Policija je navela da se incident dogodio na uglu 17. ulice i ulice I, u sjeverozapadnom dijelu Vašintona.

Sekretarica Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) Kristi Noem izjavila je da njena agencija "sarađuje s organima za provođenje zakona kako bi prikupila više informacija" o pucnjavi.

Nakon incidenta, policija je blokirala nekoliko ulica u Vašingtonu. Poslovne zgrade u tom dijelu grada stavljene su pod blokadu, a zaposlenicima je savjetovano da, ako žele napustiti prostorije, koriste stražnja vrata.

Zvaničnik Bijele kuće potvrdio je da je Bijela kuća u karantinu i da je predsjednik SAD-a Donald Tramp obaviješten o događaju.

# PUCNJAVA
# BIJELA KUĆA
# SAD
# VAŠINGTON
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