Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu, Bijela kuća u karantinu

Policija u Vašingtonu saopćila je da je osumnjičeni za pucnjavu u gradu uhapšen i da se trenutno nalazi u pritvoru. U pucnjavi su, prema dostupnim informacijama, ranjena i dvojica vojnika Nacionalne garde. Identitet napadača još uvijek nije objavljen.

Policija je navela da se incident dogodio na uglu 17. ulice i ulice I, u sjeverozapadnom dijelu Vašintona. Sekretarica Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) Kristi Noem izjavila je da njena agencija "sarađuje s organima za provođenje zakona kako bi prikupila više informacija" o pucnjavi.