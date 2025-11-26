Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu, Bijela kuća u karantinu

Policija u Vašingtonu saopćila je da je osumnjičeni za pucnjavu u gradu uhapšen i da se trenutno nalazi u pritvoru.
U pucnjavi su, prema dostupnim informacijama, ranjena i dvojica vojnika Nacionalne garde. Identitet napadača još uvijek nije objavljen.
Policija je navela da se incident dogodio na uglu 17. ulice i ulice I, u sjeverozapadnom dijelu Vašintona.
Sekretarica Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) Kristi Noem izjavila je da njena agencija "sarađuje s organima za provođenje zakona kako bi prikupila više informacija" o pucnjavi.
Nakon incidenta, policija je blokirala nekoliko ulica u Vašingtonu. Poslovne zgrade u tom dijelu grada stavljene su pod blokadu, a zaposlenicima je savjetovano da, ako žele napustiti prostorije, koriste stražnja vrata.
Zvaničnik Bijele kuće potvrdio je da je Bijela kuća u karantinu i da je predsjednik SAD-a Donald Tramp obaviješten o događaju.