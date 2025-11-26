Tramp nakon pucnjave u Vašingtonu: Životinja koja je upucala dva pripadnika Nacionalne garde platit će visoku cijenu

Dva pripadnika Nacionalne garde upucana su u srijedu u centru Vašingtona, u blizini Bijele kuće, potvrdila je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem. Policija je privela jednog osumnjičenog, a mjesto događaja je osigurano, prenosi CNN.
AMERIČKI PREDSJEDNIK
Životinja koja je upucala dva pripadnika Nacionalne garde također je teško povrijeđena, napisao je
Donald Tramp. AP
Dva pripadnika Nacionalne garde upucana su u srijedu u centru Vašingtona, u blizini Bijele kuće, potvrdila je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem. Policija je privela jednog osumnjičenog, a mjesto događaja je osigurano, prenosi CNN.
O incidentu je obaviješten i predsjednik Donald Tramp, koji se nedugo nakon napada oglasio na Truth Socialu, potvrdila je njegova glasnogovornica Kerolajn Levit (Karoline Leavitt).
- Bijela kuća je svjesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju - izjavila je Leavitt i dodala: "Predsjednik je obaviješten."
Tramp je napadača je nazvao "životinjom“ i jasno poručio da će snositi teške posljedice.
- Životinja koja je upucala dva pripadnika Nacionalne garde, koji su obojica kritično ranjeni i sada u različitim bolnicama, također je teško povrijeđena, ali bez obzira na to, platit će veoma visoku cijenu. Bog blagoslovio našu Veliku Nacionalnu gardu i sve naše vojnike i pripadnike policije. Ovo su zaista veliki ljudi. Ja, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, i svi povezani s Uredom predsjednika, stojimo uz vas - poručio je.
NEDALEKO OD BIJELE KUĆE
NEDALEKO OD BIJELE KUĆE
Pripadnici Nacionalne garde iz više saveznih država prisutni su u Vašingtonu već mjesecima. Njihova prisutnost dio je operacije koju je pokrenuo predsjednik Donald Tramp radi suzbijanja kriminala u glavnom gradu, a koja je kasnije proširena i na druge američke gradove.
Oni odgovaraju američkom Ministarstvu odbrane, a u određenim okolnostima mogu biti pod izravnom predsjedničkom kontrolom. Ipak, zahtjevi za njihov angažman obično dolaze od pojedine savezne države. Njihove ovlasti su ograničene – nisu ovlašteni provoditi zakon niti izvršavati uhićenja.
STRAVIČNA NESREĆA