Tramp nakon pucnjave u Vašingtonu: Životinja koja je upucala dva pripadnika Nacionalne garde platit će visoku cijenu

Dva pripadnika Nacionalne garde upucana su u srijedu u centru Vašingtona, u blizini Bijele kuće, potvrdila je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem. Policija je privela jednog osumnjičenog, a mjesto događaja je osigurano, prenosi CNN.

O incidentu je obaviješten i predsjednik Donald Tramp, koji se nedugo nakon napada oglasio na Truth Socialu, potvrdila je njegova glasnogovornica Kerolajn Levit (Karoline Leavitt). - Bijela kuća je svjesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju - izjavila je Leavitt i dodala: "Predsjednik je obaviješten."

Tramp je napadača je nazvao "životinjom“ i jasno poručio da će snositi teške posljedice. - Životinja koja je upucala dva pripadnika Nacionalne garde, koji su obojica kritično ranjeni i sada u različitim bolnicama, također je teško povrijeđena, ali bez obzira na to, platit će veoma visoku cijenu. Bog blagoslovio našu Veliku Nacionalnu gardu i sve naše vojnike i pripadnike policije. Ovo su zaista veliki ljudi. Ja, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, i svi povezani s Uredom predsjednika, stojimo uz vas - poručio je.