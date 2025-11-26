Muškarac ubio sinove, sestru i suprugu, pa sebi oduzeo život

Njemačku je potresla stravična tragedija u okrugu Reutlingen, gdje je 63-godišnji muškarac usmrtio pet članova svoje porodice na tri različite lokacije, a potom izvršio samoubistvo, potvrđuju Tužilaštvo u Tübingenu i Policijska uprava Reutlingen.

Prema izvještajima njemačkih medija, prvo je pronađeno tijelo 60-godišnje sestre osumnjičenog u njenom stanu u Reutlingenu. Tijelo je otkrila medicinska radnica tokom redovnog obilaska.

Policija je zatim krenula u potragu za muškarcem, a specijalci su u njegovoj kući u Pfullingenu pronašli tijela 63-godišnjeg osumnjičenog i njegove 57-godišnje supruge, oboje s prostrijelnim ranama. Pored njih je pronađeno i oružje.

Istražitelji su potom pretresli firmu u vlasništvu muškarca u St. Johannu, gdje su otkrivena tijela njegovih sinova od 27 i 29 godina, također sa prostrijelnim ranama.

Komšije su šokirane, opisivši osumnjičenog kao "izuzetno mirnog i ljubaznog čovjeka", te tvrde da ni po čemu nije ukazivao na mogućnost nasilja. Firma u kojoj su sinovi pronađeni, koja se bavila proizvodnjom radne odjeće, već dugo nije bila u funkciji.

Lokalne vlasti i lovačko udruženje izrazili su duboku zabrinutost zbog brutalnosti zločina. Policija vodi istragu zbog sumnje na porodično ubistvo i samoubistvo, te provjerava da li je muškarac legalno posjedovao pronađeno oružje.

Uzrok tragedije, motiv i način na koji je zločin počinjen još uvijek nisu poznati, a istraga je u toku.