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PUCNJAVA KOD BIJELE KUĆE

Tramp diže osiguranje u Vašingtonu: Traži još 500 gardista

Ovo se dogodilo na samo nekoliko koraka od Bijele kuće, istakao je Hegset

Piše: Amila Ovčina

27.11.2025

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da mu je nakon pucnjave kod Bijele kuće predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tamp zatražio raspoređivanje dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu.

Hegset je poručio da je pucnjava u Vašingtonu bila "kukavički, podmukli čin, usmjeren na najbolje što Amerika ima", prenosi Sky News.

- Ovo se dogodilo na samo nekoliko koraka od Bijele kuće. Zato me je predsjednik Tramp zamolio, a i ja ću zamoliti ministra vojske, da rasporedimo dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu. Ovo će samo učvrstiti našu odlučnost -istakao je Hegset.

Objava Trampa. Screenshot

Podsjetimo, dvoje pripadnika Nacionalne garde koji su upucani jučer ispred Bijele kuće još su živi, ali su u kritičnom stanju.

Prethodno je guverener američke savezne države Zapadna Virdžinija Patrik Morisi rekao da su vojnici podlegli povredama.

Istovremeno, Morisi je na svom nalogu na mreži X naveo da je dobio „kontradiktorne izvještaje“ o stanju dvoje pripadnika Nacionalne garde.

# BIJELA KUĆA
# DONALD TRUMP
# PETE HEGSETH
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