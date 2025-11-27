Tramp diže osiguranje u Vašingtonu: Traži još 500 gardista

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da mu je nakon pucnjave kod Bijele kuće predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tamp zatražio raspoređivanje dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu.

Hegset je poručio da je pucnjava u Vašingtonu bila "kukavički, podmukli čin, usmjeren na najbolje što Amerika ima", prenosi Sky News.

- Ovo se dogodilo na samo nekoliko koraka od Bijele kuće. Zato me je predsjednik Tramp zamolio, a i ja ću zamoliti ministra vojske, da rasporedimo dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu. Ovo će samo učvrstiti našu odlučnost -istakao je Hegset.