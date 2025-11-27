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RANJENE DVIJE OSOBE

Tramp zahtijeva ponovno ispitivanje Afganistanaca koji su došli u vrijeme vladavine Bajdena

Odmah stupa na snagu suspenzija razmatranja svih imigracijskih zahtjeva koji se odnose na državljane Afganistana

Haos u Americi. Anadolija

A. O.

27.11.2025

Američki predsjednik Donalda Trampa (Donald Trump) pozvao je da se „ponovno preispitaju“ svi državljani Afganistana koji su ušli u Sjedinjene Države tokom administracije Džoa Bajdena (Joe Biden), svega nekoliko sati nakon što je jedan afganistanski muškarac označen kao osumnjičeni za pucnjavu u kojoj su ranjena dvojica pripadnika Nacionalne garde u Washingtonu.

Ministrica unutrašnje sigurnosti SAD-a Kristi Noem (Kristi Noem) objavila je na mreži X da je osumnjičeni stigao u Sjedinjene Države u septembru 2021. godine, u sklopu Operacije Allies Welcome, programa pokrenutog tokom Bajdenove administracije kako bi se pomoglo Afganistancima koji su sarađivali s američkim snagama i bili suočeni s talibanskim preuzimanjem vlasti.

Tramp je u obraćanju u srijedu navečer izjavio: „Moramo odmah ponovo provjeriti svakog stranca koji je u našu zemlju ušao iz Afganistana za vrijeme Bajdenove administracije“, nazvavši pritom pucnjavu terorističkim činom.

Nedugo nakon njegovog obraćanja, Američke službe za državljanstvo i imigraciju (USCIS) saopćile su da privremeno zaustavljaju obradu imigracijskih zahtjeva osoba iz Afganistana.

- Odmah stupa na snagu suspenzija razmatranja svih imigracijskih zahtjeva koji se odnose na državljane Afganistana, do daljnjeg, dok se ne izvrši pregled sigurnosnih i provjernih procedura - navodi USCIS na mreži X.

Dvojica pripadnika Nacionalne garde iz Zapadne Virginije, raspoređenih u Washingtonu, pogođena su hicima oko 14:15 sati te su se u srijedu nalazila u kritičnom stanju.

Osumnjičeni je identifikovan kao Rahmanullah Lakanwal (Rahmanullah Lakanwal), 29-godišnjak iz Bellinghama, saopćila su četiri visoka policijska zvaničnika za NBC News.

# JOE BIDEN
# SAD
# DONALD TRUMP
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