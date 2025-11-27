Tramp zahtijeva ponovno ispitivanje Afganistanaca koji su došli u vrijeme vladavine Bajdena

Američki predsjednik Donalda Trampa (Donald Trump) pozvao je da se „ponovno preispitaju“ svi državljani Afganistana koji su ušli u Sjedinjene Države tokom administracije Džoa Bajdena (Joe Biden), svega nekoliko sati nakon što je jedan afganistanski muškarac označen kao osumnjičeni za pucnjavu u kojoj su ranjena dvojica pripadnika Nacionalne garde u Washingtonu.

Ministrica unutrašnje sigurnosti SAD-a Kristi Noem (Kristi Noem) objavila je na mreži X da je osumnjičeni stigao u Sjedinjene Države u septembru 2021. godine, u sklopu Operacije Allies Welcome, programa pokrenutog tokom Bajdenove administracije kako bi se pomoglo Afganistancima koji su sarađivali s američkim snagama i bili suočeni s talibanskim preuzimanjem vlasti.

Tramp je u obraćanju u srijedu navečer izjavio: „Moramo odmah ponovo provjeriti svakog stranca koji je u našu zemlju ušao iz Afganistana za vrijeme Bajdenove administracije“, nazvavši pritom pucnjavu terorističkim činom.