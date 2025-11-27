Požar u Hong Kongu proglašen najsmrtonosnijim od II Svjetskog rata: Poginule 44 osobe

Smrtonosni požar zahvatio je ogroman stambeni kompleks u Hong Kongu, usmrtivši najmanje 44 osobe, dok se više od 270 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Kako navodi CNN, riječ je vjerovatno o najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu još od Drugog svjetskog rata. Vatrogasne ekipe i dalje se bore s pojedinim dijelovima vatre više od 20 sati nakon njenog izbijanja. Najmanje 66 ljudi zbrinuto je u bolnici do osam sati ujutro po lokalnom vremenu, među kojima je 17 u kritičnom, a 24 u teškom stanju.

Postavljaju se pitanja kako je požar u gradu prepunom nebodera — koji inače ima snažan sigurnosni bilans i stroge građevinske standarde — mogao prerasti u tragediju tolikih razmjera, prelazeći s jedne zgrade na drugu.

Vatra se proširila na sedam tornjeva u stambenom kompleksu Wang Fuk Court, javnom naselju u okrugu Tai Po koje je bilo dom za više od 4.000 stanovnika. Vatrogasci i dalje pokušavaju ugasiti najmanje tri tornja u kompleksu, gdje je živio nesrazmjerno velik broj starijih osoba. Zabrinutost je sve veća da bi pojedine zgrade mogle doživjeti urušavanje. U trenutku izbijanja požara kompleks je bio u fazi renoviranja, obavijen bambusovom skelom i zaštitnim mrežama — tehnikom gradnje uobičajenom u Hong Kongu.