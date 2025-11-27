Požar u Hong Kongu proglašen najsmrtonosnijim od II Svjetskog rata: Poginule 44 osobe

Smrtonosni požar zahvatio je ogroman stambeni kompleks u Hong Kongu, usmrtivši najmanje 44 osobe, dok se više od 270 ljudi i dalje vodi kao nestalo.
Kako navodi CNN, riječ je vjerovatno o najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu još od Drugog svjetskog rata. Vatrogasne ekipe i dalje se bore s pojedinim dijelovima vatre više od 20 sati nakon njenog izbijanja. Najmanje 66 ljudi zbrinuto je u bolnici do osam sati ujutro po lokalnom vremenu, među kojima je 17 u kritičnom, a 24 u teškom stanju.
Postavljaju se pitanja kako je požar u gradu prepunom nebodera — koji inače ima snažan sigurnosni bilans i stroge građevinske standarde — mogao prerasti u tragediju tolikih razmjera, prelazeći s jedne zgrade na drugu.
Vatra se proširila na sedam tornjeva u stambenom kompleksu Wang Fuk Court, javnom naselju u okrugu Tai Po koje je bilo dom za više od 4.000 stanovnika. Vatrogasci i dalje pokušavaju ugasiti najmanje tri tornja u kompleksu, gdje je živio nesrazmjerno velik broj starijih osoba. Zabrinutost je sve veća da bi pojedine zgrade mogle doživjeti urušavanje. U trenutku izbijanja požara kompleks je bio u fazi renoviranja, obavijen bambusovom skelom i zaštitnim mrežama — tehnikom gradnje uobičajenom u Hong Kongu.
Stotine stanovnika sada su gotovo sigurno ostale bez doma u gradu koji se suočava s ozbiljnim nedostatkom stambenog prostora. Mnogi od njih godinama su čekali na stan u državnom kompleksu. Trenutno je oko 900 ljudi smješteno u privremenim skloništima.
Tokom sinoćnjih spasilačkih akcija, vatrogasci su, pokušavajući doći do ljudi zarobljenih na gornjim spratovima zapaljenih zgrada, bili suočeni s ekstremno visokim temperaturama i padajućim krhotinama, što je dodatno otežavalo potragu, navodi vatrogasna služba. Apelovali su na zarobljene da zapečate vrata i prozore te koriste mokre maramice kako bi spriječili ulazak dima.
Kineske tehnološke kompanije Xiaomi i Tensent (Tencent), kao i modni konglomerat Anta, najavili su donacije u ukupnoj vrijednosti od 6,4 miliona dolara za Hong Kong. Objave o požaru prikupile su više od milijardu pregleda u kontinentalnoj Kini, gdje vlast snažno nadzire društvene mreže.
Požar se širio na „neuobičajen“ način, potvrdio je sekretar za sigurnost Kris Tang (Chris Tang), a pokrenuta je i krivična istraga. Policija Hong Konga saopćila je da je uhapsila trojicu muškaraca pod sumnjom za ubistvo iz nehata: dvojicu direktora i jednog građevinskog konsultanta, optužene za „grubi nemar“.
Vatra je klasifikovana kao požar petog nivoa — najvišeg stepena — u jednom od najgušće naseljenih gradova na svijetu, poznatom po velikoj koncentraciji nebodera. Uprkos tome, Hong Kong je dugo imao snažan ugled po pitanju sigurnosti objekata, zahvaljujući kvalitetnoj gradnji i strogom provođenju građevinskih propisa.