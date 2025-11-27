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UOČI DANA ZAHVALNOSTI

Vens održao bizaran govor pred vojnicima: "Volite ćuretinu? Svi ser*te"

Na najameričkiji praznik, ispeći ćemo ćurku, zaboga, jer tako rade Amerikanci, zaključio je

Džej Di Vens. AP

A. O.

27.11.2025

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) održao je prilično neobičan govor vojnicima uoči jednog od najvažnijih praznika u ovoj zemlji – Dana zahvalnosti.

Govoreći o samom prazniku, Džej Di Vens je, umjesto uobičajenih poruka, odlučio najveći dio svog obraćanja posvetiti životinjama koje se tradicionalno vezuju za ovaj dan – ćurkama.

Iako je govor započeo patriotskim porukama, u jednom trenutku skrenuo je pažnju na, kako je kazao, problematičnu ulogu ćuretnine kao „središnjeg dijela“ Dana zahvalnosti.

- Dan zahvalnosti, ono što u suštini slavimo, nešto je jedinstveno američko. Zato, na primjer, imamo, znate, ćurku. Razmislite malo o ćuretini - rekao je Džej Di Vens.

Nakon tih riječi, obraćanje je krenulo potpuno neočekivanim tokom.

- Budite iskreni prema sebi – ko zaista voli ćuretinu? Svi vi ser*te. Svi koji ste podigli ruke - poručio je okupljenima.

Dodao je i da ćuretina, po njegovom mišljenju, zapravo nema naročito dobar ukus.

- Znam. Razmislite samo. Evo kako znam da svaki od vas koji je podigao ruku laže. Koliko vas nasumično ispeče ćurku od osam kilograma? Tek onako, jedno lijepo ljetno popodne – hajde da ispečemo ogromnu ćurku. Niko to ne radi, jer ćurka, realno, i nije toliko ukusna - naveo je.

Zatim je počeo hvaliti piletinu.

- Ako nešto morate pržiti u dubokom ulju da bi valjalo, vjerovatno i nije baš dobro. To je solidno pravilo kada je riječ o hrani. Piletina je uvijek dobra. Dobra je kad se prži u dubokom ulju, ali je odlična i bez toga - istakao je potpredsjednik.

Ipak, Džej Di Vens je kazao da ipak planira u četvrtak ispoštovati tradiciju i ispeći ćurku u dubokom ulju.

- Na najameričkiji praznik, ispeći ćemo ćurku, zaboga, jer tako rade Amerikanci - zaključio je.

# SAD
# DAN ZAHVALNOSTI
# AMERIKA
# JD VANCE
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