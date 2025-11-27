Vens održao bizaran govor pred vojnicima: "Volite ćuretinu? Svi ser*te"

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) održao je prilično neobičan govor vojnicima uoči jednog od najvažnijih praznika u ovoj zemlji – Dana zahvalnosti.

Govoreći o samom prazniku, Džej Di Vens je, umjesto uobičajenih poruka, odlučio najveći dio svog obraćanja posvetiti životinjama koje se tradicionalno vezuju za ovaj dan – ćurkama.

Iako je govor započeo patriotskim porukama, u jednom trenutku skrenuo je pažnju na, kako je kazao, problematičnu ulogu ćuretnine kao „središnjeg dijela“ Dana zahvalnosti.

- Dan zahvalnosti, ono što u suštini slavimo, nešto je jedinstveno američko. Zato, na primjer, imamo, znate, ćurku. Razmislite malo o ćuretini - rekao je Džej Di Vens.

Nakon tih riječi, obraćanje je krenulo potpuno neočekivanim tokom.

- Budite iskreni prema sebi – ko zaista voli ćuretinu? Svi vi ser*te. Svi koji ste podigli ruke - poručio je okupljenima.