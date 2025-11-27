Evropa planira za Rusiju nešto što je prije nekoliko godina bilo nezamislivo

Ruski dronovi i agenti sprovode napade širom država članica NATO-a, a Evropa sada radi ono što bi prije samo nekoliko godina izgledalo gotovo nezamislivo: priprema načine na koje bi mogla uzvratiti.

Prijedlozi obuhvataju zajedničke ofanzivne sajber operacije protiv Rusije, bržu i usklađeniju atribuciju hibridnih napada kroz hitno „upiranje prsta“ prema Moskvi, pa sve do iznenadnih vojnih vježbi pod okriljem NATO-a, navode dvojica visokih evropskih zvaničnika i trojica diplomata Evropske unije.

- Rusi neprestano provjeravaju granice – kakav će biti odgovor, dokle mogu ići? - istakla je u razgovoru za Politiko latvijska ministrica vanjskih poslova Baiba Braže (Baiba Braže) te dodala:

- Potrebna je proaktivnija reakcija. A to nije razgovor koji šalje poruku, nego djelovanje.“

U posljednje vrijeme ruski dronovi letjeli su iznad Poljske i Rumunije, dok su misteriozni dronovi izazvali metež na aerodromima i vojnim bazama širom Evrope. Drugi incidenti uključuju ometanje GPS signala, upade borbenih aviona i ratnih brodova, kao i eksploziju na važnoj poljskoj željezničkoj ruti kojom se prevozi vojna pomoć Ukrajini.

- Sveukupno, Evropa i savez moraju sebi postaviti pitanje koliko dugo smo spremni trpjeti ovakav tip hibridnog ratovanja… i da li bismo trebali razmotriti mogućnost da i mi postanemo aktivniji na tom polju - izjavio je prošle sedmice njemački državni sekretar za odbranu Florian Han (Florian Hahn) za njemačku televiziju Velt.

Hibridni napadi nisu novost. Rusija je tokom proteklih godina slala ubice da eliminišu političke protivnike u Velikoj Britaniji, optuživana je za uništavanje skladišta oružja u centralnoj Evropi, pokušavala je destabilizirati Evropsku uniju finansiranjem ekstremno desničarskih partija, vodila je informacione ratove na društvenim mrežama te pokušavala omesti izbore u državama poput Rumunije i Moldavije, navodi Politiko.

- Današnji svijet pruža mnogo otvoreniji, pa čak i, moglo bi se reći, kreativniji prostor za vođenje vanjske politike - rekao je ruski lider Vladimir Putin (Vladimir Putin) tokom oktobarske Valdaj konferencije te dodao:

- Pažljivo posmatramo rastuću militarizaciju Evrope. Da li je to samo retorika ili je došlo vrijeme da odgovorimo?“

Bivši ruski predsjednik, a sada zamjenik šefa Savjeta za sigurnost Kremlja, Dmitrij Medvedev (Dmitry Medvedev), prošlog mjeseca izjavio je:

- Sjedinjene Američke Države su naš protivnik.“