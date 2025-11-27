Uprkos Helezovoj zabrani: Peter Sijarto sletio na aerodrom u Banjoj Luci, promijenio avion

Mađarski šef diplomatije Peter SIjarto (Péter Szijjártó) danas je stigao u Banju Luku, gdje će mu na Univerzitetu u Banjoj Luci biti uručen počasni doktorat.

Kontroverze su počele još jučer, kada je ministar odbrane BiH Zukan Helez saopćio da nije dao dozvolu da Szijjártó u BiH uđe vojnim avionom. Naveo je da mu Mađarska nije dostavila obrazloženje zašto bi ministar dolazio vojnim letjelicom, te je podsjetio na, kako je rekao, „konzistentnu podršku Budimpešte politici Republike Srpske“.

Ipak, Sijarto jutros sletio na aerodrom Mahovljani, očito koristeći avion Vlade Mađarske koji je registrovan na privatnu kompaniju Jet-Stream Kft., umjesto vojnu letjelicu čiji je ulazak bio sporan.

Posjeta dolazi neposredno nakon boravka Milorada Dodika, v.d. predsjednice RS Ane Trišić-Babić i budućeg predsjednika Siniše Karana u Mađarskoj, gdje su razgovarali s premijerom Viktorom Orbánom.

Nakon Helezove zabrane, Dodik se oglasio iz Budimpešte — izrazio je nezadovoljstvo i iskoristio priliku da zaprijeti mogućim blokadama rada institucija BiH, potezom koji se već ustalio kao njegov politički refleks.